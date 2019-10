Lazio, buona la prima per l'Under 14: pokerissimo al Ciampino

Con un po' di ritardo rispetto alle compagini dei ragazzi più grandi, questo 5 ottobre ha fatto il suo esordio stagionale anche la Lazio Under 14. E non ci sarebbe stato miglior modo per inaugurare l'anno che con una larga vittoria: al Green Club finisce 5-1 tra le piccole aquile e il Città di Ciampino dei pari età. Una prestazione maiuscola su tutti i fronti quella della squadra di Gonini, che al 50' aveva già archiviato la partita grazie al 4-0 siglato da Bigotti. Di Serra, Gelli (doppietta) e Di Florio le altre reti, mentre il gol della bandiera del Ciampino porta la firma di Giannelli. Al termine dell'incontro il mister della Lazio, Simone Gonini, è intervenuto ai microfoni di sslazio.it: “I ragazzi hanno approcciato bene la gara e, sul piano della prestazione, sono cresciuti con il passare dei minuti. La squadra ha trovato ottime giocate a livello individuale e di collettivo. Adesso il gruppo avrà a disposizione un giorno di riposo prima di tornare ad allenarsi in vista del prossimo incontro di campionato”. Infine, anche il sito ufficiale biancoceleste riporta anche una battuta dell'MVP di giornata Gelli: “Abbiamo disputato una grande partita, il campionato è iniziato bene. Ora lavoreremo al meglio, allenamento dopo allenamento, per vincere e andare sempre più in alto”. Come solo le aquile sanno fare.

Campionato | 1ª giornata

LAZIO-CITTÀ DI CIAMPINO 5-1

Marcatori: 4’ Serra (L), 22’, 44’ Gelli (L), 50’ Bigotti (L), 69’ Giannelli (C), 73’ Di Florio (L)

LAZIO: Renzetti (57’ Masi), Ferrari, Stano (36’ Bordoni), Silvestri, Losi, Barone (50’ Paparelli), Ceccarelli (57’ Di Florio), Marinaj, Serra (62’ Antonini), Gelli (55’ Pagni), Carbone (42’ Bigotti). A disp.: Giudici. All.: Simone Gonini

CITTÀ DI CIAMPINO: Di Fazio (37’ Bocchetti), Greggi, Brunione (55’ Giannelli), Spina (45’ Petrucci), Tavolari, Di Lazzaro, Scordonelli, Orsini (37’ Bianchini), Venditti (37’ Grugnaletti), Del Campo, Gambuti. A disp.: Arbore, Tofani, Hmeidi, De Iaco. All.: Angeloni

