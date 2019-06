Lazio, l'Under 13 gioca l'ultima di campionato: Ladispoli travolto

Oggi è scesa in campo l’Under 13 di Zuccarini per l’ultima giornata di campionato, la trentesima. La trasferta contro il Ladispoli ha visto trionfare la selezione biancoceleste, che si è imposta sull’avversario per 4 a 0. La prima rete è stata siglata dopo appena tre minuti da Gelli, poi è arrivato il raddoppio di Dato. Al termine della prima frazione di gioco Ercoli ha portato la squadra sul 3 a 0. Risultato congelato, dopo sei minuti dall’avvio della ripresa, da Serra.

