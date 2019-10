Lazio, la classifica dei baby biancocelesti: Under 15 in testa al girone

Corrono e prendono la rincorsa anche le piccole aquile biancoceleste, con l'auspicio di spiccare il volo e diventare in futuro parte della Lazio dei grandi. Non è stato però fortunatissimo il weekend delle baby compagini laziali. Dalla domenica di campionato escono infatti sconfitte Under 17 (1-3 in casa contro la Juventus) e Under 16 (2-1 per il Genoa in terra ligure), mentre strappa un pareggio a reti bianche l'Under 15 di Rocchi, sempre impegnata in trasferta contro i rossoblu. Fine settimana sfortunato, ma classifica che sorride a due squadre su tre. Nell'attesa che il Torino recuperi una partita, la Lazio dell'ex bomber guida infatti il suo girone a 10 punti in coabitazione con la Sampdoria. Bene anche l'Under 16, terza del suo raggruppamento, mentre l'Under 17 non è partita con il piede giusto. I ragazzi di Paolo Ruggeri restano terzultimi a quota 2. Di seguito, ecco risultati e classifica dei tre campionati.

UNDER 17 | Girone A

Risultati | 4ª giornata

Lazio-Juventus 1-3

Livorno-Genoa 0-2

Parma-Sassuolo 0-1

Pisa-Empoli 1-2

Sampdoria-Fiorentina 2-2

Spezia-Virtus Entella 1-0

Riposa: Torino

Classifica

Juventus 9*

Torino 7*

Fiorentina 7

Sassuolo 7

Empoli 7

Spezia 6*

Genoa 6*

Parma 6

Virtus Entella 5

Sampdoria 3

Lazio 2

Pisa 1

Livorno 0

*Una partita in meno

UNDER 16 | Girone A

Risultati | 4ª giornata

Empoli-Torino 1-2

Fiorentina-Spezia 3-3

Genoa-Lazio 2-1

Juventus-Sampdoria 4-0

Livorno-Pisa 1-1

Sassuolo-Virtus Entella 1-0

Riposa: Parma

Classifica

Genoa 10

Fiorentina 8

Lazio 7

Sassuolo 7

Juventus 7*

Pisa 7

Spezia 4*

Torino 4*

Empoli 4

Virtus Entella 3

Sampdoria 3

Parma 1*

Livorno 1

*Una partita in meno

UNDER 15 | Girone A

Risultati | 4ª giornata

Empoli-Torino 0-2

Fiorentina-Spezia 3-0

Genoa-Lazio 0-0

Juventus-Sampdoria 2-5

Livorno-Pisa 4-0

Sassuolo-Virtus Entella 3-1

Riposa: Parma

Classifica

Sampdoria 10

Lazio 10

Torino 9*

Fiorentina 9

Genoa 5

Sassuolo 4

Parma 4*

Livorno 4

Virtus Entella 4

Juventus 3*

Spezia 3*

Empoli 1

Pisa 1

*Una partita in meno

