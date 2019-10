FORMELLO - Lazio, prove anti-Rennes: out Correa, Jony studia

FORMELLO - Scattano le prove anti-Rennes. Inzaghi ha due giorni per preparare la sfida coi francesi, fondamentale in ottica qualificazione visto il ko rimediato con il Cluj all’esordio. In mattinata scivola via il penultimo allenamento a Formello: il tecnico, dopo il riscaldamento e le esercitazioni di possesso palla, divide la rosa tra calciatori difensivi (seguiti dal vice Farris) e offensivi (con il collaboratore Cecchi). Correa, uscito acciaccato dal match con il Genoa, è l’unico assente della seduta: è alle prese con un fastidio all’adduttore della coscia sinistra, si attendono i responsi degli accertamenti per capire l’entità dell’infortunio muscolare. Comunque sia verrà tenuto a riposo in Europa League.

VALUTAZIONI. Davanti toccherà alla coppia Immobile-Caicedo, separati oggi durante i test tattici (Ciro con Adekanye, il Panterone con André Anderson). I dubbi sono soprattutto a centrocampo: Lazzari a destra con Marusic squalificato (deve scontare altri due turni), Jony in vantaggio su Lulic a sinistra (Lukaku non è stato inserito nella lista europea): lo spagnolo ha lavorato sulla manovra offensiva e in seguito anche in fase di copertura. Il terzetto centrale della mediana dipenderà dal turnover che applicherà Inzaghi: Parolo tornerà dal 1’, valutazioni aperte per le altre due maglie con probabile conferma di almeno uno tra Milinkovic e Luis Alberto. Dietro, insieme ad Acerbi, potrebbero esserci Vavro e Bastos. Sarebbe la stessa linea vista in Romania.

