Lazio Under 17, ecco il secondo colpo: preso Capotosti

Secondo colpo di mercato per quanto riguarda l'Under 17. Bianchessi ha infatti formalizzato l'operazione per portare Fabio Capotosti, classe 2003, alla Lazio. Il calciatore è stato prelevato dalla Lodigiani, anche se la scorsa stagione ha giocato in prestito nella compagine Under 16 del Bologna, formazione con la quale aveva anche affrontato i biancocelesti. Sarà aggregato alla selezione guidata da Paolo Ruggeri.

