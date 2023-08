IL TABELLINO di Latina - Lazio 0-9

WEBTV CALCIOMERCATO LAZIO | CHE BOMBA DALLA FRANCIA: "LLORIS IN BIANCOCELESTE!" Lloris in trattativa con la Lazio! Questa è la bomba di mercato lanciata da RMCSports in mattinata. Secondo quanto raccolto dal portale francese, il portiere classe 1986 si starebbe avvicinando al club biancoceleste. Tra le parti ci sarebbero già stati dei... Lloris in trattativa con la Lazio! Questa è la bomba di mercato lanciata da RMCSports in mattinata. Secondo quanto raccolto dal portale francese, il portiere classe 1986 si starebbe avvicinando al club biancoceleste. Tra le parti ci sarebbero già stati dei... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | PROPOSTO MEDINA DEL BOCA JUNIORS: IL PUNTO E LE CIFRE L'atmosfera attorno alla Lazio si fa sempre più frenetica nella ricerca del nuovo mediano che possa rafforzare la squadra. Dopo le recenti tensioni e il tentativo, riuscito, di mediazione tra la società e la Juventus attraverso gli agenti per quanto... L'atmosfera attorno alla Lazio si fa sempre più frenetica nella ricerca del nuovo mediano che possa rafforzare la squadra. Dopo le recenti tensioni e il tentativo, riuscito, di mediazione tra la società e la Juventus attraverso gli agenti per quanto...