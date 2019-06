Calciomercato Lazio, sfida per Jony: c'è un particolare in aiuto

Spetterà a Jony la decisione finale sul futuro. Ma, nel duello tra Lazio e Valencia, un particolare potrebbe favorire il club biancoceleste. Come ormai noto, l’esterno classe 1991 - con la permanenza del Malaga in Segunda División - può sfruttare una clausola per trasferirsi in un club di massima serie. Un’eventualità che farebbe correre alla squadra andalusa il rischio di perdere a zero l’esterno asturiano. Non però nel caso in cui Jony si trasferisse all’estero. Il patto - secondo nostre indiscrezioni - prevede infatti che, in caso di accordo con una formazione spagnola, il giocatore possa trasferirsi in prestito gratuito e firmare poi un contratto per la stagione successiva. Diverso è il caso di un passaggio a un club straniero che sarebbe costretto, pur a cifre più basse rispetto al costo effettivo del cartellino, ad acquistarlo a titolo definitivo. Uno scenario che ovviamente porta il Malaga a preferire un eventuale trasferimento alla Lazio. Ora si attende la risposta di Jony che sta valutando le due offerte, non particolarmente distanti da un punto di vista economico, e i rispettivi progetti. L’ex Alavés ha anche già visitato Formello, i biancocelesti lo aspettano.

LAZIO-LUIS ALBERTO, LA SITUAZIONE

CALCIOMERCATO LAZIO, PRONTA UN'OFFERTA PER VAVRO

CLICCA QUI PER TORNARE ALL'HOMEPAGE

pubblicato il 20/06 alle ore 11:15