Calciomercato Lazio, duello con il Valencia per Jony: la situazione

È vero duello tra Lazio e Valencia per Jony. Ormai lo scoglio Malaga è superato, la mancata promozione obbliga alla cessione. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il cartellino costerà circa 3 milioni, ma la palla è nelle mani del giocatore. Il Valencia offre 2 milioni a stagione, quella della Lazio è inferiore come cifra ma per 5 anni e alcuni bonus limano la differenza. L'esterno tiene in grande considerazione i biancocelesti, fin dalla visita a Formello dei primi di giugno. Noi vi avevamo raccontato in esclusiva lo scorso 5 giugno la situazione Jony, che ha grande voglia di sbarcare in Serie A ed è attratto dalla possibilità di sbarcare a Roma. Gli agenti dell'esterno sono gli stessi di Luis Alberto, il loro discorso con la Lazio è quindi molto più ampio.

ALTRI OBIETTIVI - Jony offre un'alternativa a sinistra, mentre a destra il grande obiettivo è sempre Lazzari della Spal. Il club di Ferrara per lui chiede sempre 15 milioni, la Lazio vuole inserire una contropartita. Il discorso riguarda anche Murgia, anche se i biancocelesti non vogliono perderlo a titolo definitivo. Potrebbe entrare in corsa Cataldi che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza 2020. Nelle ultime ore su Lazzari si è inserita la Fiorentina. L'altro capitolo del calciomercato dei capitolini riguarda il vice - Immobile con Caicedo in uscita. Il nome buono è ancora top secret.

CALCIOMERCATO LAZIO, L'ANALISI DELLE PAROLE DI LUIS ALBERTO

CALCIOMERCATO LAZIO, PRONTA LA PRIMA OFFERTA PER VAVRO

TORNA ALLA HOME PAGE