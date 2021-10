Lazio - Inter, gli sfottò post vittoria: i meme e le vignette più divertenti

Lazio - Inter ha regalato tante emozioni ai tifosi biancocelesti, ma anche tante basi per meme con cui sfottere gli interisti sul web. I più fantasiosi hanno liberato l'estro creativo, senza dimenticare anche le classiche prese in giro: la partita non è di certo finita al triplice fischio di Irrati. Limoni e pere a ricordare il risultato, Mario Brega che dice a Dimarco di alzarsi, Immobile e Felipe Anderson in versione santino, la smorfia di Akpa-Akpro e la rissa nel finale sono solo alcune delle vignette che stanno riscuotendo maggiore successo sui social.

Pubblicato il 17/10 alle ore 10:30