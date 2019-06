Lazio, sushi e pallone: Immobile a cena con Insigne e Criscito - FOTO

C'è ancora un po' di tempo per rilassarsi. Le fatiche del campionato sono alle spalle, e anche gli impegni con la Nazionale. Ciro Immobile si sta godendo le meritate vacanze in compagnia della splendida Jessica, ma stavolta non erano soli. L'attaccante della Lazio infatti ha postato una foto su Instagram che lo ritrae in compagnia di Lorenzo Insigne e Mimmo Criscito. Amici, colleghi e conterranei. Cena a base di sushi e pallone: i tre, accompagnati dalle rispettive consorti, avranno parlato della Serie A che verrà. Anche se c'è ancora tempo, per il momento continua il relax.

Pubblicato il 22/06 alle 23:15