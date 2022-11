Lazio, difesa di ferro in trasferta: numeri da capogiro per gli uomini di Sarri

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Uno dei principali punti di forza della Lazio versione campionato è la solidità difensiva. La formazione biancoceleste ha incassato appena otto reti. Meglio ha fatto solo la Juventus con sette. L'aspetto più eclatante è però che di queste marcature subite solo una è arrivata in trasferta, ovvero quella di Gabbiadini a Genova (a tempo scaduto) dello scorso 31 agosto. Per il resto la Lazio ha non ha mai preso gol nelle gare lontano dallo stadio Olimpico uscendo da campi come Firenze e Bergamo con la porta inviolata. Stesso dicasi per il derby visto che la Roma era la squadra ospitante. In generale considerando considerando i clean sheet di Cremona, Firenze, Bergamo e nella stracittadina, Provedel non incassa gol da oltre 360'. Un dato piuttosto significativo che lascia ben sperare per il prosieguo. D'altronde in Serie A avere una buona difesa è propedeutico al conseguimento di un posto tra le prime in classifica al termine della stagione. Un rendimento frutto della crescita complessiva della squadra e della coppia difensiva Casale-Romagnoli che ormai sta diventando sempre più una certezza.