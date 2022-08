Roma - Cremonese, la decide Smalling ma Mourinho perde anche Zaniolo

TUTTOmercatoWEB.com

Non basta all'Olimpico una Cremonese caparbia e battagliera, come il suo allenatore. Vince la Roma per 1-0 grazie alla rete di testa di Smalling nella ripresa nonostante le tante occasioni da entrambe le parti e una gara sempre in bilico fino al triplice fischio. Nel finale Pickel fa tremare i tifosi presenti colpendo in pieno il palo che gli nega la rete del pareggio. Felicità a metà per i giallorossi che hanno perso, dopo Wijnaldum, anche Zaniolo per infortunio.