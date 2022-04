Serie A, Barella e Dzeko fanno sorridere Inzaghi: Verona ko

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Tutto facile per l'Inter di Simone Inzaghi in questo turno di campionato. I nerazzurri in un San Siro gremito battono il Verona di Tudor imponendosi per 2-0. Succede tutto nel primo tempo: prima Barella apre le marcature e poi Dzeko fissa il risultato sul 2-0. Nella ripresa i padroni di casa possono gestire e portare a casa tre punti importantissimi in chiave scudetto. Grazie a questa vittoria l'Inter rimane a -1 (66 punti) dal Milan capolista, che scenderà in campo domani contro il Torino, e con ancora una gara da recuperare contro il Bologna.