Serie A, il Genoa ferma la Roma tra mille polemiche all'Olimpico

Riparte il campionato di Serie A dopo la pausa per le Nazionali e ad aprire la giornata calcistica è stato il match dell'Olimpico tra Roma e Genoa. Una partita avara di emozioni con le due squadre impegnate più a non farsi male che a cercare la via della rete. Le cose cambiano nel secondo tempo con la squadra di Blessin che rimane in dieci per l'espulsione di Østigård e soprattutto per la rete prima convalidata e poi annullata da Abisso a Zaniolo per un fallo in attacco di Abraham su Vásquez. Mourinho furioso, Zaniolo che viene successivamente espulso e match che termina a reti inviolate.