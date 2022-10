Serie A, l'Inter cala il tris: a San Siro Sampdoria ko

Vince ancora l'Inter che in casa cala il tris alla Sampdoria dell'ex Stankovic. Una gara dominata dai nerazzurri quella di San Siro e che regala tre punti importanti in una settimana perfetta per Simone Inzaghi. Ci pensa de Vrij ad aprire le marcature, Barella a segnare la rete del raddoppio e Correa a fissare il punteggio sul 3-0 definitivo. Inter che sale quindi a 24 punti come Lazio e b che però devono ancora scendere in campo. Sampdoria invece terzultima a quota 6.