Serie A - La Salernitana gioca ma solo un tempo, all'Olimpico passa la Roma

Un match a due facce quello dell'Olimpico tra Roma e Salernitana. La prima frazione di gioco è infatti ad appannaggio della squadra di Nicola che gioca bene, con coraggio e passa in vantaggio grazie alla rete di Radovanovic. La prima frazione di gioco non vede ulteriori squilli dei giallorossi che in realtà si fanno vedere solo al minuto 81 con la rete di Carles Perez. I granata accusano il gol e si sgretolano e in quattro minuti subiscono anche la seconda rete della Roma firmata Smalling. Salernitana sempre più fanalino di coda della Serie A a quota 16 punti, con ancora due gare da recuperare.