Calciomercato Lazio, Mandava per la fascia e Burkardt per l'attacco: i nomi per Sarri

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Domani si aprirà definitivamente la finestra di calciomercato valida per la sessione invernale. La Lazio ha bisogno di rinforzi, Sarri ha richiesto un terzino sinistro che gli permetta di risolvere la situazione in difesa. Tra i desideri del tecnico toscano spunta anche il nome di Reinildo Mandava del Lilla. Il laterale che compirà 28 anni il 21 gennaio ha superato Kuzawa, Van Aanholt e Casale. Il terzino è in scadenza a giugno e sembrerebbe non abbia intenzione di rinnovare. Il club francese non concede sconti, chiedono 7-8 milioni e sarebbero disposti a perderlo persino a parametro zero qualora non arrivasse una proposta allettante. Mandava garantisce una spinta costante sulla fascia sinistra abbinata ad una grande capacità di copertura, potrebbe essere un profilo giusto per Sarri.

ATTACCO - Tra le richieste di Sarri spunta anche un vice-Immobile. Nelle ultime ore si sono raffreddate le piste Lasagna e Kalinic sempre del Verona e sarebbe spuntata una novità. Tra i possibili obiettivi salgono le quotazioni per il giovane tedesco Jonathan Burkardt del Mainz. Alla Lazio servirà sicuramente far fronte alle cessioni per smuovere la situazione sia per la difesa che per l'attacco. Per ora non trapela alcuna smentita, si attendono sviluppi.