Calciomercato Lazio, Silva si fa ancora attendere e il Valencia avanza...

La Lazio aspetta, spera, ma i segnali che continuano ad arrivare dall’entourage del calciatore non sono confortanti. Tra venerdì e oggi (domenica ndr), s’è inserito con forza il Valencia, che spinge per regalare alla piazza un colpo a effetto che plachi la contestazione verso la proprietà. Dopo una stagione deludente (nono posto in Liga) e la cessione dell’idolo Parejo, ora i dirigenti del Valencia vogliono provare a strappare il sì di David Silva e dare un segnale di buona volontà ai propri tifosi riportando a casa uno dei giocatori più amati nella storia del club. I contatti tra il fratello di David Silva, Nandez Jimenez, e il Valencia si sono intensificati, un pressing che sta facendo tentennare il giocatore. David è nato calcisticamente al Mestalla, tornerebbe a casa, vicino alla famiglia, sono aspetti che sta considerando. Il Valencia è entrato in corsa con forza, nonostante dieci giorni fa il padre del giocatore definisse “quasi impossibile” un ritorno al Mestalla.

RIFLESSIONI - Le cose nel mercato, però, cambiano in fretta, così ecco che l’offerta del club spagnolo sta diventando un ostacolo pericoloso, anche se la proposta del Valencia è piuttosto bassa, sul piatto un triennale da due milioni a stagione. La metà rispetto a quanto offre la Lazio. Sarebbero altri gli aspetti che stanno facendo pensare il giocatore che ha anche una ricchissima offerta dal Qatar: la possibilità di tornare in Spagna e stare vicino alla famiglia non può essere considerato un dettaglio. Silva sta riflettendo, la delusione per l’eliminazione patita dal City è forte, non è ancora stata smaltita, per questo a Formello hanno capito che oggi una risposta non sarebbe arrivata. S’attende un responso entro lunedì, non oltre, è il limite oltre il quale non si vuole andare, le colonne d’Ercole che la Lazio non intende varcare. Le sensazioni sono ondivaghe, l’ottimismo di una settimana fa però non è più così forte, la situazione è in evoluzione, può succedere di tutto. Domani sarà la giornata decisiva, quella da dentro o fuori. Silva è chiamato a decidere, a dare la sua risposta alla Lazio che di aspettare non ha più alcuna intenzione.

Pubblicato il 16/08 ore 21:28