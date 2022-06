Lazio - Carnesecchi, il medico che lo ha operato: "Lotito mi ha chiamato..."

Il medico che ha operato il portiere spiega che ci vorranno tre mesi per la cicatrizzazione, quattro per riaverlo a totale disposizione...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio punta decisa Marco Carnesecchi. Il giovane portiere di proprietà dell'Atalanta è la prima scelta per sostituire Strakosha. La lussazione della spalla e l'intervento chirurgico non hanno cambiato i piani dei biancocelesti. Lo conferma anche il professor Giuseppe Porcellini, specialista in ortopedia e traumatologia a Bologna, che mercoledì mattina ha operato l'estremo difensore. Il medico racconta a Il Messaggero di esser stato chiamato da Lotito che gli ha confermato la sua voglia di portare il giocatore alla Lazio: «Mi ha telefonato subito il presidente Lotito e mi ha spiegato tutta la situazione col ragazzo. Mi ha sorpreso per quanto fosse preparato, veramente bravissimo. Mi ha anche chiesto se Marco si butterà allo stesso modo, sapendo che si è fatto male in passato. Gli ho risposto che è ovvio che un atleta sapendo che ha una spalla sana si butta più facilmente, ma il suo futuro non è a rischio». Lo staff biancoceleste è pronto come rivela ancora Porcellini: «Ho parlato anche con il dottor Rodia, il medico della Lazio è già sul pezzo. Ho visto molto interessamento e amore nei confronti di questo bravissimo ragazzo, soprattutto maturo. [...] Ora la spalla deve solo cicatrizzarsi e l'importante è che recuperi il livello di performance di prima al più presto». Il medico ha poi confermato che ci vorrà un po' di tempo per rivederlo tra i pali spiegando che fortunatamente la spalla non si sia lussata molto, ma che è stata necessaria una ricostruzione. Serviranno tre settimane di immobilismo assoluto e poi si potrà passare a una fisioterapia graduale. Tre mesi serviranno per la cicatrizzazione, ma il calciatore tornerà non prima di quattro mesi quando sarà a totale disposizione. Facendo i conti, Carnesecchi potrebbe tornare nella seconda metà di ottobre, poco prima della sosta per il Mondiale in Qatar. La Lazio punta decisa il giocatore su precisa richiesta di Sarri, ma va convinta l'Atalanta che, partita da 18 milioni, vorrebbe chiudere per 12/13. Avanza l'ipotesi con il prestito con diritto di riscatto fissato a 9 milioni, con i bergamaschi che vorrebbero inserire il 20% sulla futura rivendita cosa che non vuole Lotito. Si continua a trattare.

