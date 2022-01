Lazio, ct Costa d'Avorio su Akpa: "Ha avuto il Covid e perso il 50% della capacità respiratoria”

Jean Daniel Akpa Akpro non parteciperà alla Coppa d'Africa. La sua Costa d'Avorio ha trovato oggi la sua prima vittoria nella competizione battendo, nella prima giornata della fase a giorni, la Guinea Equatoriale. Il centrocampista della Lazio, però, non era con la squadra e ha assistito alla vittoria dei suoi compagni direttamente dal divano di casa sua a Roma. Il motivo? A fare chiarezza sul caso Akpa Akpro, convocato inizialmente dalla sua nazionale, ci ha pensato il ct della Costa d'Avorio Patrice Beaumelle che, nel corso della conferenza stampa, ha annunciato: "Jean-Daniel ha avuto il Covid nel suo club alla Lazio. Ha seguito il suo protocollo di 10 giorni in Italia. Il virus era piuttosto grave e gli mostrava segni di polmonite. Soprattutto, non può viaggiare e salire di quota, questo è un grosso rischio per la sua salute. È sotto antibiotico e deve sottoporsi a cure per almeno 15 giorni. Ha perso il 50% della sua capacità respiratoria. Abbiamo chiesto al CAF di poterlo eventualmente sostituire, ma hanno giudicato che non fosse un infortunio (ride, ndr)".

Pubblicato ieri alle 23:25