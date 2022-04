Lazio, Immobile: "Pareggio giusto, il Torino ci ha sorpresi. Critiche? Qualcuno si diverte..."

​​​​​​​Pubblicato il 16/04

Termina con un amaro pareggio allo Stadio Olimpico di Roma il match Lazio - Torino. Alla rete di Pellegri arriva la risposta allo scadere di Ciro Immobile che nonostante il gol dell'1-1 si rallenta la corsa Europa per i biancocelesti. Al termine del match è intervenuto Ciro Immobile ai microfoni di Sky Sport: "Partita difficile, noi dobbiamo migliorare l'approccio nel secondo tempo, come è stato col Genoa. Se riusciavamo a portare avanti lo 0-0 potevamoa segnare il gol della vittoria. La squadra ha lottato su tutti i palloni contro un avversario tosto e va bene così".

TORINO - "Quando becchi il pressing in ogni zona del campo devi muovere la palla velocemente, noi lo abbiamo fatto a sprazzi trovando qualche occasione ma loro sono una squadra tosta tecnicamente e fisicamente. Ora guardiamo avanti con un punto guadagnato. Quarto posto sapevamo che fosse lontano, con il pareggio della Juve e una vittoria nostra ci saremmo avvicinati, il nostro step va avanti nella crescita, volevamo la terza vittoria consecutiva, purtroppo non è arrivata".

CRITICHE - "I record bastano a zittire le critiche? No, non bastano. Le critiche fanno parte del calcio e le accetto ma non accetto le cattiverie, ci sta qualcuno che si diverte nel farle. Io voglio meritare le critiche e gli elogi quando ci sono. In Nazionale è tutto amplificato, rimane il dispiacere della non qualificazione, la risponsabilità è di tutti".

Ciro Immobile è poi intervenuto ai microfoni di Dazn: "Non è stata la vera Lazio? Il Torino ci ha messo in grande difficoltà, non siamo riusciti a muovere la Lazio come al solito. Questo ci ha penalizzati. Il risultato più giusto è il pareggio. La partita è stata abbastanza equilibrata, abbiamo avuto delle occasioni contro giusto da calci piazzati”.

SORPRESA TORO - “Il Torino di solito viene ad aggredire e poi cerca gli spazi, oggi ha dimostrato di saper palleggiare. Questo ci ha messo in difficoltà, ci ha stupiti. Occasione persa? Sì, è ovvio. Le difficoltà ci sono e ci sono ancora. La Juventus è lontana, la lotta per l’Europa League è serrata, oggi ci serviva sicuramente qualcosa in più”.

NAZIONALE - “25 gol in tre campionati diversi? Bello bello, frutto di un lavoro che viene da lontano. Ringrazio tutti i miei compagni, sono davvero soddisfatto. Oggi Sergio ha messo una palla strepitosa. Nazionale? Bene o male, purché se ne parli. Le critiche fanno parte del nostro lavoro. Quando arriva una delusione così importante, è ovvio. Le responsabilità sono di tutti, bisogna guardare al futuro, sperare di andare al prossimo Mondiale, magari vincerlo. Se rimango? Non so, non ho ancora deciso”.