Lazio, ritiro punitivo a Formello: cosa sta succedendo

AGGIORNAMENTO ORE 01:10 - Decisione presa: ritiro punitivo a Formello. Dopo la sconfitta con l'Udinese si vuole fare quadrato per uscire da una situazione negativa e per preparare la sfida di sabato. Lotito e Fabiani hanno scelto di punire la squadra dopo il dodicesimo ko in campionato che relega le aquile al nono posto in classifica.

FORMELLO - Ritiro punitivo a Formello. È la decisione su cui stanno riflettendo in questo momento Lotito e Fabiani. La delusione contro l’Udinese potrebbe spingere il presidente è il ds biancocelesti a far scattare il ritiro a partire da domani. Momenti di riflessione, non si può staccare la spina a 10 giornate dalla fine e con la Coppa Italia ancora in ballo. L’anticipo di sabato a Frosinone potrebbe essere preparato con una permanenza prolungata nel centro sportivo.

Pubblicato alle 00:47 il 12/03