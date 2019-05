Lazio, Tare: "Vogliamo che Inzaghi resti, incontro già in programma. Stagione da 7!"

Poco prima dell'ultimo match casalingo della Lazio in casa con il Bologna, ai microfoni di SkySport ha parlato il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare: "A questa stagione do un bel 7, arrivare in Champions sarebbe stata da 9. Ci vuole tempo per arrivare dove vogliamo, con la pianificazione e con il lavoro ci arriveremo, ma siamo in crescita. Non c'è nessuna discussione da fare per Inzaghi, ci sono momenti di riflessione per tutte le parti. Ieri abbiamo pranzato insieme, siamo stati tutti molto bene, anche con il presidente. Nei prossimi giorni ci siederemo insieme per fare un bel passo in avanti. La Juve su di lui? Non posso rispondere io (ride, ndr). Non ho mai fatto le cose coi se e con i ma. Non mi sono mai fatto questa domanda. Se ho in mente profili alternativi? Insistiamo sulla stessa cosa, magari volete voi che vada, per noi deve restare, perché è un laziale dalla testa ai piedi. Siamo stati chiari sia io sia il presidente e penso che anche Inzaghi voglia la stessa cosa. Nei prossimi giorni ci incontriamo".