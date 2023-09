Lukaku, il Gualtieri tifoso e i danni di cui non interessa a nessuno...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L’arrivo a Roma, sponda giallorossa, di Romelu Lukaku ha scatenato reazioni e comportamenti tra i più svariati. Il legittimo entusiasmo dei tifosi, diventato però barbarie all’aeroporto di Ciampino, quando decine di sostenitori del sodalizio fondato nel 1927 hanno deciso di sfogare gli istinti più bassi, distruggendo le auto in sosta di lavoratori e utenti dello scalo romano. Danni che ovviamente ora dovranno aspettare i passaggi burocratici imposti dalle agenzie di assicurazione per ottenere un risarcimento. Solo economico. Perché c’è poi quello morale che invece verrà calpestato, perché nessuno ha dato vero risalto a un grave episodio di inciviltà. Molti organi di stampa hanno scelto di tralasciare quanto accaduto a Ciampino, altri hanno solo accennato al fatto. E poi ci sono le istituzioni che sono rimaste mute. Come se chi ha subito danni per diverse centinaia di euro, non fosse un cittadino romano, come se per essere degni d’attenzione si dovesse essere prima romanisti. Vedere il sindaco, Roberto Gualtieri, posare insieme a Lukaku sul set scelto dalla Roma per la presentazione del belga, la maglia giallorossa ben stretta tra le mani, ha lasciato basiti. Perché mai un sindaco - e non solo a Roma - s’era esposto così, schierandosi apertamente verso una squadra. Non c’era la premiazione per un trofeo conquistato, non si parla di congratulazioni per un traguardo sportivo raggiunto, ma addirittura la discesa nell’agone del tifo per un acquisto portato a termine. E pensare che tra i tifosi romanisti circola la malsana idea che sia la Lazio la società con il potere alle spalle. Eppure è la Roma ad avere bilanci in profondo rosso, l’ultimo è stato addirittura definito il “peggiore di sempre” con perdite per 219,3 milioni di euro. Mai così male nella storia del club, nonostante la costante immissione di capitale della proprietà americana. I ricavi s’attestano intorno ai 200 milioni di euro. Da considerare che l’accordo con Adidas, non compreso nell’ultimo esercizio pubblicato, non porterà ricavi significativi, la Roma infatti percepirà - secondo indiscrezioni non confermate - circa 5 milioni annui. Mentre un main sponsor ancora non c’è dopo il caos con Digitalbits. Una situazione economica molto seria che, però, rimane sempre sullo sfondo, senza che venga mai approfondita seriamente. Meglio una foto con Lukaku e il Colosseo sullo sfondo. I voti di certo non li portano gli sfortunati proprietari delle auto in sosta a Ciampino o chi pensa che nel calcio le regole debbano essere chiare, perché sarebbe importante giocare ad armi pari…