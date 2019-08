RITIRO LAZIO GIORNO 2 - Primo allenamento in Germania: si rivede Leiva, assente Lulic

FINE SEDUTA - Subito ritmi alti, Simone Inzaghi torna a martellare i ragazzi con una seduta intensa e molto tattica. Prima parte solo atletica tra palestra e stretching, poi ecco il pallone. Azioni in uscita da iniziare con il portiere. Si rivede in campo Lucas Leiva, ha totalmente smaltito il fastidio muscolare delle ultime settimane. Chi non si vede in campo invece, è Senad Lulic. Con lui non ci sono nemmeno Luiz Felipe, Lukaku, Marusic, Wallace, che hanno lavorato tra palestra e corse personalizzate. Prima del rompete le righe, partita a metà campo: segnano Milinkovic, molto in palla, Adekanye e Correa. L'argentino rimane il più positivo in questo inizio di stagione. Divertente siparietto a fine seduta: calcio tennis tra Tare, Inzaghi, Farris e Rocchini.

AGGIORNAMENTO ORE 18.45 - Partita a metà campo. In arancione con Guerrieri; Bastos, Parolo, Acerbi. Patric, Leiva, Luis Alberto, Jony; Adekanye, Caicedo. I blu con Alia; Lazzari, Vavro, Radu; Milinkovic, Cataldi, Berisha, André Anderson, Immobile, Correa. Subito in gol Milinkovic, poi pareggia Adekanye. 2-1 di Correa. Lukaku tra gli assenti è l'unico in campo: corre in maniera differenziata anche con il pallone. Il belga suda per rientrare a breve.

AGGIORNAMENTO ORE 18 - Dopo la fase atletica, ecco la tattica. La prima buona notizia è il rientro a pieno regime di Lucas Leiva. Il brasiliano torna ad allenarsi con il resto dei compagni. In campo 9 contro 9. I fratinati, quelli che Inzaghi chiama la Lazio, hanno il dovere di costruire l'azione a tre tocchi dai piedi del portiere. Ci sono: Strakosha, Vavro, Acerbi, Radu. Lazzari, Minkovic, Cataldi, Berisha, Jony, Immobile. Assenti Luiz Felipe, Lukaku, Marusic, Wallace, Lulic. Guerrieri e Alia si allenano agli ordini di Grigioni. Suda anche Igli Tare: il ds corre intorno al campo.

MARIENFELD - La Lazio torna ad allenarsi e lo fa per la prima volta sul campo dell'Hotel Klosterpforte. Dopo le fatiche delle due amichevoli in 24 ore e una mattinata di riposo, Inzaghi ritrova i ragazzi ai suoi ordini. Prima parte in palestra, poi finalmente il terreno di gioco. Si prevede una seduta blanda, ma comunque importante. Fase di stretching con il prof Ripert, dopo arriverà il pallone.Con Lalaziosiamonoi.it potrai seguire l'allenamento in diretta.

