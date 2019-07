RITIRO LAZIO, GIORNO 8 - Lotito ai tifosi: "Non farò diventare la Ferrari una 500..."

Tra gli applausi e l'entusiasmo dei tifosi biancocelesti, Claudio Lotito poco fa ha raggiunto la squadra al campo Zandegiacomo di Auronzo di Cadore. In questo momento, il presidente biancoceleste è seduto a bordocampo - a fianco del club manager Peruzzi e del team manager Derkum - per osservare l'allenamento dei ragazzi di Inzaghi, ma prima si è fermato in una breve apparizione sotto gli spalti per alcune foto e autografi da concedere ai propri sostenitori. Alcuni tifosi, inoltre, hanno approfittato della calca e della vicinanza al patron per rivolgergli alcune domande, riassumibili in: “Presidente, vogliamo altri acquisti!”. Al che, Lotito ha risposto: “La Lazio fa solo acquisti giusti e, al contrario di altri, non dobbiamo vendere prima di comprare, come dimostra l'attuale mercato”. Allora, tra l'ironico e lo speranzoso, ecco la richiesta finale: “Presidente non smantelli la Ferrari” - a cui il patron ha risposto - “Non farò diventare la Lazio una 500”.

Pubblicato il 20/07 alle 17:50