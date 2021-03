RIVIVI DIRETTA - Bayern Monaco - Lazio 2-1: di Parolo l'unica rete biancoceleste

Champions League 2020-2021 | Ottavi di finale - gara di ritorno

Bayern Monaco - Lazio 2-1 (33' Lewandowski, 72' Choupo-Moting, 82' Parolo)

Mercoledì 17 marzo ore 21.00, Allianz Arena

Formazioni ufficiali:

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Nubel; Pavard, Boateng (45' Sule), Hernandez, Alaba; Kimmich (76' Martinez), Goretzka (63' Davies); Gnabry, Muller (70' Musiala), Sané; Lewandowski (70' Choupo-Moting). A disp.: Neuer, Coman, Davies, Dantas, Roca, Sarr. All.: Flick.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari (54' Parolo), Milinkovic, Escalante (84' Akpa Akpro), Luis Alberto (75' Cataldi), Fares (45' Lulic); Correa, Muriqi (54' Pereira). A disp.: Strakosha, Alia, Musacchio, Patric, Hoedt, Leiva, Akpa Akpro, Caicedo, Immobile. All.: Inzaghi.

Arbitro: István Kovács (ROU)

Ammoniti: 26' Radu (L), 32' Acerbi (L), 38' Milinkovic (L), 48' Goretzka (B), 70' Correa (L)

SECONDO TEMPO

90'+4' Triplice fischio dell'arbitro. Finisce la gara e l'avventura della Lazio in Champions League!

90'+3' Bella giocata di Andreas Pereira che serve Parolo, ma il centrocampista è in posizione di off-side. Riparte il Bayern.

90'+2' Lulic rimane a terra qualche secondo dopo aver subito fallo da Sané, salvo rialzarsi poco dopo.

90' Sono quattro i minuti di recuper, si giocherà fino al 94'!

89' Sané per Gnabry che fallisce il gol a un passo da Reina. Il portiere è bravo a uscire e a chiudere lo specchio della porta.

85' Milinkovic serve bene Correa in area di rigore. L'argentino si lamenta per una spinta, ma l'arbitro lascia proseguire.

84' Intanto, Escalante esce dal campo per dare spazio ad Akpa Akpro.

83' Il cross di Andreas Pereira viene murato da Davies, sarà calcio d'angolo per la Lazio.

82' GOOOOOL! Calcia Andreas Pereira sul secondo palo, Parolo s'inserisce e di testa mette la palla alle spalle di Nubel.

81' Correa si conquista un calcio di punizione da posizione interessante.

79' Duello Lulic - Sané, e calcio di punizione per il Bayern Monaco.

76' Esce dal campo anche Kimmich, che lascia spazio ad Javi Martinez.

75' Altro cambio per la Lazio: fuori Luis Alberto, dentro Cataldi.

74' Calcio d'angolo per il Bayern. Kimmich dalla bandierina, Reina allontana.

72' Tutto semplice per il Bayern che raddoppia con Choupo-Moting. Servito da Alaba, il neo-entrato conclude in porta a tu per tu con Reina.

71' Parata di Nubel su Correa, ma il gioco era comunque fermo poiché partito in posizione di fuorigioco.

70' Doppio cambio per Flick: dentro Choupo-Moting e Musiala, fuori Lewandowski e Muller.

70' Correa rimedia il cartellino giallo per simulazione dopo esser andato a terra, pressato da Sule.

67' Correa tenta di tenere palla e subisce il fallo di Kimmic. Riparte la Lazio.

66' Clamorosa chance per il Bayern: palo pieno di Lewandowski, che calcia da fuori area.

65' Pavard tenta di aprire su Muller: interviene bene Marusic, che fa in modo che la palla non arrivi al tedesco.

63' Sostituzione per il Bayern: fuori Goretzka, entra Davies.

61' Kimmich dalla bandierina cerca Sule, che arriva sulla palla ma facendo fallo su Acerbi. L'arbitro interrompe l'azione.

60' Sané per Lewandoski, provvidenziale l'intervento di Parolo che mette la palla in corner.

58' Lulic, servito da Radu, tenta il cross. Ottima la copertura di Pavard, che interrompe l'azione della Lazio.

54' Doppio cambio in casa Lazio: entrano Andreas Pereira e Parolo, escono Muriqi e Lazzari.

54' Lazzari a terra dolorante a causa di un colpo alla mano.

53' Correa per Muriqi, che chiama in causa prima Luis Alberto e poi Acerbi. Il difensore s'avvicina alla porta di Nubel, ma arriva il recupero dei difensori tedeschi.

51' Pavard tenta la conclusione da fuori area: mura Radu.

49' Kimmich si arrabbia per la trattenuta di Escalante ai suoi danni. Calcio di punizione per il Bayern, che riparte con Sule.

48' La Lazio esce bene con Lazzari, spinto da Goretzka. Quest'ultimo rimedia anche il cartellino giallo.

46' Brutto errore di Milinkovic in uscita, con Lewandowski che si trova a un passo dalla porta. Bravo Reina a chiudere lo specchio.

45' Fischio dell'arbitro, si riparte! Per la Lazio, Fares lascia spazio a Lulic.

SINTESI PRIMO TEMPO

La Lazio migliora in quanto ad atteggiamento rispetto al match d'andata. La squadra di Inzaghi parte bene, concedendo agli avversari veramente poche occasioni per rendersi pericolosi. La gara cambia alla mezz'ora, quando Muriqi interviene irregolarmente in area di rigore su Goretza. L'arbitro opta per il tiro dagli undici metri, di cui si occupa il solito Lewandowski. Il bomber polacco spiazza Reina e porta in vantaggio i suoi. I tedeschi si fanno propositivi e arrivano più spesso dalle parti del portiere biancoceleste nei restanti dieci minuti, ma al 45', incluso extra-time, il risultato è sempre 1-0.

PRIMO TEMPO

45'+1' Duplice fischio dell'arbitro, finisce la prima frazione di gioco di Bayern Monaco - Lazio.

45' Un minuto di recupero, si giocherà fino al 46'.

44' Non ce la fa Fares, che va di nuovo a terra. Entrano in campo i sanitari biaancocelesti. L'algerino, ora a bordo campo, rimarrà sul rettangolo verde almeno fino al duplice fischio.

43' Sbagliato il cross di Milinkovic, che arriva direttamente tra i guantoni di Nubel.

42' Fares rimane a terra dopo uno scontro con Sané, salvo poi rialzarsi qualche secondo più tardi.

39' La palla finisce sulla barriera biancoceleste. Milinkovic rimedia anche il cartellino giallo.

38' Intervento irregolare di Milinkovic su Gnabry, e calcio di punizione dal limite dell'area di rigore per il Bayern.

38' La conclusione di Kimmich iviene murata da Acerbi.

36' Parte bene Correa, che ha Muriqi vicino a sé. L'azione dell'argentina viene interrotta dalla retroguarda tedesca.

33' Lewandowski spiazza Reina dagli undici metri. Il Bayern Monaco va in vantaggio.

32' Francesco Acerbi viene ammonito per proteste.

31' Dagli sviluppi del corner, Muriqi fa fallo a Goretzka: l'arbitro opta per il calcio di rigore per il Bayern.

30' Gnabry per Pavard, che prova il cross. Fares mette la palla in corner, sarà calcio d'angolo per il Bayern Monaco.

27' Lazzari tenta di penetrare in area di rigore, per poi chiedere l'aiuto dei compagni. Ma Gnabry riconquista palla.

26' Il primo cartellino giallo del match lo rimedia Radu dopo l'intervento in ritardo su Lewandowski.

25' Duello tra Muriqi e Alaba, con l'austriaco che mette la palla in out. Riparte la Lazio con Lazzari.

23' Cross di Radu per Milinkovic che, anziché tirare in porta, mette una buona palla al centro, lì dove c'è Luis Alberto. Ma il 'Mago' non riesce a concludere, si chiude bene la linea difensiva tedesca.

19' Correa serve Muriqi, ma si alza la bandierina dell'assistente: il kosovaro è stato servito quand'era in posizione di off-side.

16' Trattenuta di Lewandowski ai danni di Marusic: l'arbitro opta per il calcio di punizione in favore della Lazio.

14' Lazio pericolosa con Luis Alberto che serve perfettamente Milinkovic in area: il 'Sergente' s'inserisce ma non riesce ad angolare la conclusione.

13' Troppo lungo il pallone di Luis Alberto per Correa, Boateng lo lascia a Nubel.

12' Errore in uscita di Correa, con Sané che tenta la conclusione col mancino: la palla va fuori di poco.

10' Cross di Acerbi per Correa, Alaba anticipa.

9' Lazzari corre in mezzo a quattro avversari, la progressione dell'esterno viene fermata da Hernandez.

8' Buona azione per la Lazio, con l'uno-due tra Muriqi e Correa. La conclusione dell'argentino si spegne al lato della porta difesa da Nubel.

7' Alaba anticipa in modo irregolare Muriqi. Il direttore di gara concede il calcio di punizione in favore della Lazio: si riparte da Reina.

6' Correa a terra dopo un contatto con Goretzka: l'arbitro fa proseguire il gioco senza intervenire.

5' Pavard serve bene Gnabry che, con velocità, riesce ad arpionare la palla. L'azione del calciatore del Bayern Monaco viene interrotta da Marusic, che interviene bene.

4' Errore di Muriqi in fase di costruzionre, Pavard intercetta la palla e fa ripartire i suoi.

3' Cross di Pavard per Lewandowski: il polacco fa la sponda per il compagno in area di rigore, Acerbi anticipa.

1' Kimmich tenta la giocata in verticale, Acerbi disinnesca.

1' Fischio dell'arbitro: inizia Bayern Monaco - Lazio!

AGGIORNAMENTO ORE 20.55 - I calciatori stanno man mano facendo il proprio ingresso sul terreno di gioco. Squadre schierate, è il momento dell'inno della Champions.

AGGIORNAMENTO ORE 20.35 - Nell'immediato pre-gara del match le parole di Marco Parolo: "Vogliamo giocare ancora queste partite in futuro" (QUI le dichiarazioni complete).

AGGIORNAMENTO ORE 20 - Joaquin Correa ha parlato del match a circa un'ora dal fischio d'inizio: "Vogliamo chiudere a testa alta, ma speriamo ancora" (QUI le dichiarazioni complete)

Buonasera amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta del match tra Bayern Monaco e Lazio, match di ritorno degli ottavi di Champions League. Dopo la brutta sconfitta arrivata all'Olimpico, per la squadra di Inzaghi il discorso qualificazione sembra ambiamente compromesso. Ma bisognerà giocare con determinazione e senza paura per poter mettere in difficoltà i tedeschi e magari, chissà, riaprire il discorso quarti di finale. La vittoria col Crotone ha dato sicuramente un'inezione di fiducia dopo le disfatte contro Bologna e Juventus, ma quella di oggi per i biancocelesti, che si troveranno davanti i campioni del mondo, è una vera "mission impossible".

