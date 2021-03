Bayern Monaco - Lazio, Correa: "Vogliamo chiudere a testa alta, ma speriamo ancora"

Nel prepartita di Bayern Monaco - Lazio è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel l'attaccante biancoceleste Joaquin Correa, che ha commentato così la sfida: "Cercheremo di fare subito qualche gol, proveremo ad essere pericolosi per fare bene oggi. Abbiamo ancora la speranza di poter passare. Il percorso è stato ricco di sacrifici, sarebbe bello chiuderlo a testa alta. Il Bayern davanti fa la differenza, allo stesso tempo dovremo essere bravi noi a riuscire a fare male in attacco. Non dovremo concedergli troppi spazi. Nelle ultime partite abbiamo fatto il nostro calcio, abbiamo una grande opportunità per fare una grande partita".

Il Tucu è poi intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport: "Sicuramente l'importante, qualsiasi cosa accada, di uscire con la testa alta. Credo che abbiamo fatto una grandissima Champions League e ancora abbiamo delle possibilità, sarebbe un peccato non finirla con l'orgoglio che abbiamo. Vogliamo vincere, cercheremo di fare la partita. Magari la partita all'Olimpico non è andata come speravamo, poi loro hanno trovato tanti gol. Dobbiamo cercar edi fare una partita intelligente, pressare si da subito per alimentare le nostre possibilità. Ancora non è finita, noi ci speriamo fino alla fine. Questa Champions ci ha insegnato tanto, abbiamo fatto un girone importante nonostante le tante assenze. Dobbiamo lottare fino alla fine".