Bayern - Lazio, Parolo: "Vogliamo giocare ancora queste partite in futuro"

Il centrocampista della Lazio Marco Parolo ha presentato così la sfida con il Bayern Monaco a Sky Sport a pochi minuti dalla sfida: "La gara di andata ha detto tanto ma noi siamo qui in uno stadio importante e a giocarcerlacpntro una squadra fortissima. Dobbiamo dimostrare di poter giocare contro loro, come spunto per il futuro. Continuità? Si ottiene giocando queste partite, respirando un'aria diversa e rarefatta come questa. Dobbiamo crescere e giocare ancora queste partite in futuro, e per farlo dobbiamo rientrare tra le prime quattro in campionato. Differenze col Bayern? L'abitudine a giocare certe partite fa la differenza. Per loro un ottavo di Champions è normale, l'adrenalina può fare brutti scherzi, ma giocando spesso queste partite impari poi a gestire i momenti e le emozioni ".

ANDATA - "Analizzando la sfida abbiamo visto come il Bayern abbia fatto un'ottima pressione mettendoci in difficoltà, sbagliare mezzo appoggio o mezzo movimento contro questa squadra può costare caro a differenza del campionato, e lo abbiamo pagato sulla nostra pelle ".

FUTURO - "Al momento ho ancora voglia di giocare e continuare, ma mi vedo comunque nel calcio nel mio futuro. Serate come queste ti lasciano un segno indelebile. Peccato non ci siano i tifosi, ma spero che il calcio possa continuare a trasmettere queste emozioni ".