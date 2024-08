RIVIVI DIRETTA - Cadice - Lazio 0-1: si chiude con una vittoria, la decide Noslin!

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

Trofeo Ramon De Carranza

Sabato 10 agosto 2024, ore 21:00

Estadio Nuevo Mirandilla | Cadice (ESP)

CADICE-LAZIO 0-1 (71' Noslin)

CADICE: David Gil (45' Caro); Fali, Chust (63' Glauder), Alex (63' Kouamé), Roger, Alejo (45' De La Rosa (80' Bastida)), Chris Ramos, Matos, Iza (63' Zaldua), Sobrino (63' Brian), Moussa.

A disp.: Ontiveros, Mwepu, Borja Vazquez, Julio, Eyong Blaise, Perez, Samu Almagro.

All.: Paco Lopez

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (45' Pellegrini), Patric, Romagnoli (63' Gila), Marusic (63' Hysaj); Guendouzi, Vecino (63' Cataldi), Castrovilli (45' Dele Bashiru); Isaksen (45' Noslin), Castellanos, Zaccagni (63' Tchaouna).

A disp.: Mandas, Furlanetto, Renzetti, Casale, Gila, Tavares, Hysaj, Ruggeri, Milani, Cataldi, Rovella, Akpa Akpro, Tchaouna.

All.: Marco Baroni

Ammoniti: 75' Pellegrini

SECONDO TEMPO

90'+5' Arriva il triplice fischio da parte dell'arbitro: finisce in questo momento Cadice-Lazio.

90'+4' Provvidenziale l'intervento di Provedel, che mette in angolo una palla pericolosa del Cadice!

90' Comunicato in questo momento il recupero: si giocherà per altri cinque minuti.

89' Diakité va alla conclusione dalla distanza: il tiro è fuori misura, la palla si perde fuori.

85' Tchaouna crossa per Noslin, che però calcia troppo sul portiere. Caro esce bene e interrompe l'azione.

80' Problemi fisici per De La Rosa, costretto al cambio: in campo Bastida.

79' Qualche scintilla in campo, immediatamente sedata dall'arbitro: ammonizione sia per Glauder che per Castellanos.

75' Cartellino giallo per Pellegrini.

74' Palo pieno preso da Castellanos! Lazio a un passo dal raddoppio: Tchaouna per il cross di Dele-Bashiru.

71' Nuovo corner per la Lazio, batte ancora Tchaouna e arriva il gol di Noslin! Lazio in vantaggio: girata aerea dell'ex Verona sul calcio d'angolo di Tchaouna!

69' Calcio d'angolo Tchaouna, ma il gioco s'interrompe per qualche problema fisico per Caro. Entra in campo lo staff medico del Cadice.

67' Ancora Tchaouna, questa volta chiamato in causa da Noslin: il portiere interviene provvidenzialmente sulla conclusione, un po' troppo centrale.

64' Tchaouna - appena entrato - ci prova ancora: anche qui Caro toglie al biancoceleste la gioia del gol.

63' Quattro cambi per la Lazio: entrano in campo Tchaouna, Cataldi, Hysaj e Gila.

62' Enorme palla gol della Lazio: parata di Caro sul piazzato angolato di Dele-Bashiru. Poi Noslin si "tuffa" a colpo sicuro ma non trova lo specchio.

60' Calcio di punizione in favore della Lazio dopo il fallo su Zaccagni: biancocelesti in possesso palla. Lancio all'indirizzo di Castellanos, che costringe il portiere del Cadice all'intervento "aereo".

58' Cross in mezzo di Chris Ramos: interviene provvidenzialmente Romagnoli.

57' Contropiede Cadice: arriva la conclusione potente di Chris Ramos che, però, è tutt'altro che precisa. La palla finisce fuori.

56' Azione prolungata della Lazio che parte da una triangolazione Vecino-Dele Bashiru. Poi Marusic crossa per la testa di Castellanos, che viene anticipato.

54' Murata la conclusione di Castellanos: fallo laterale per la Lazio che riparte con Patric e Provedel.

51' È una Lazio diversa rispetto a quella del primo tempo: arriva nuovamente un cross pericoloso su cui mette le mani Caro.

50' Noslin per Castellanos che si toglie dall'azione poiché convinto di essere in off-side. Ruleta di Zaccagni che tenta la conclusione, ma la conclusione del numero 10 viene murato.

45' Inizia il secondo tempo con qualche cambio all'interno delle due formazioni. Per il Cadice, fuori Alejo per De La Rosa. Per la Lazio Dele-Bashiru per Castrilli, Noslin per Isaksen e Pellegrini per Lazzari.

PRIMO TEMPO

45'+2' Si chiude il primo tempo: quindici minuti di intervallo, poi si riprenderà con la seconda frazione di gioco.

45'+2' Castrovilli fa sponda per Isaksen, ma la sua conclusione viene murata da David Gil.

45'+2' Conclusione da fuori di Sobrino: finisce altissima sopra la traversa!

45' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per altri due minuti.

45' Finale di primo tempo col brivido per la Lazio: Chust fa tutto da solo, fino alla conclusione in porta che termina di poco al lato. Il calciatore sembra aver subito una spinta da Castrovilli al momento del tiro.

43' Va lo stesso Taty, che colpisce di testa. Ma si alza la bandierina dell'assistente.

43' Castellanos subisce fallo da Fali: sarà calcio di punizione in favore della Lazio.

40' Destro morbido: ci arriva Provedel senza alcun problema.

39' Marusic tiene la palla in campo ma, in verità, concede la ripartenza a Chris Ramos. Poi rimedia al suo stesso errore mettendo la palla in corner.

35' Trattenuta subita da Zaccagni: l'arbitro opta per un calcio di punizione in favore della Lazio. Isaksen e lo stesso Zaccagni in fase di battuta. Crossa il numero 10, Castellanos non ci arriva e il Cadice allontana.

30' Castellanos rientra: può continuare la sua prova in Cadice-Lazio.

29' Castellanos esce con del ghiaccio sul naso, poi parla con Baroni: da valutare se tornerà in campo oppure si opterà per il cambio.

28' Cooling break approfittando del momentaneo infortunio del Taty.

27' Calcio d'angolo per la Lazio: parte Isaksen, colpo di testa di Castellanos che prende il pallone ma si scontra anche con l'avversario. L'argentino rimane a terra, entra in campo lo staff medico.

25' Lazio ancora in difficoltà: ancora Alejo mette un pallone pericoloso che transita in area piccola.

22' La prima vera occasione della Lazio arriva ora: Castrovilli ci prova dalla distanza, la palla si perde al lato della porta.

20' Altra occasione per il Cadice, con Alejo che mette una buonissima palla al centro dell'area. Salvataggio prezioso di Lazzari.

16' Corner Lazio dopo la deviazione di Fali: va Zaccagni dalla bandierina, l'arpiona Isaksen che non se la sente di calciare direttamente di prima intenzione. Biancocelesti che, però, rimangono in possesso.

15' Su traversone di Sobrino arriva il colpo di testa a fil di palo di Chris Ramos: occasionissima Cadice!

12' Giocata di Chris Ramos che va al cross, la palla viene deviata da Vecino. Subito dopo viene sanzionato il fallo di Zaccagni con un calcio di punizione in favore del Cadice.

11' Isaksen mandato in porta dal colpo di testa di Castrovilli. Il danese cerca Castellanos, ma trova la deviazione avversaria. Sarà corner per la Lazio.

9' Pallone velenosissimo di Sobrino all'indirizzo di Roger, che però non riesce ad arpionare la palla. Qualche brivido per la Lazio.

7' Zaccagni di tacco per Castrovilli che viene anticipato bene da Diakité.

6' Per la terza volta dalla bandierina il Cadice dopo la deviazione da parte di Lazzari: la palla finisce direttamente tra i guantoni di Provedel.

4' Primo corner per il Cadice, battuto velocemente e in grado di sorprendere la difesa spagnola. Bravo Provedel a farsi trovare pronto ed evitare l'1-0 per la squadra di casa.

2' Lazio in attacco in questi primissimi minuti del match: prima viene atterrato Guendouzi, poi Lazzari. Biancocelesti che continuano ad avere il possesso palla.

1' Fischia l'arbitro: inizia in questo momento Cadice-Lazio.

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta di Cadice - Lazio, ultima amichevole pre-campionato per i biancocelesti di Baroni, impegnati domenica 18 agosto alle 20.45 nell'esordio in Serie A contro il Venezia. Dopo gli ultimi test contro Frosinone e Southampton, questa sera la squadra tenterà di portarsi a casa il Trofeo Ramon De Carranza, mai vinto da nessuna italiana.

TORNA ALLA HOMEPAGE