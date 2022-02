RIVIVI LA DIRETTA - Fiorentina - Lazio 0-3, Milinkovic e Immobile regalano la vittoria a Sarri

Serie A TIM | 24ª giornata

Sabato 5 febbraio 2022, ore 20.45

Stadio Franchi, Firenze

FIORENTINA - LAZIO

FORMAZIONI UFFICIALI

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura (76' Ikoné), Torreira, Duncan (58' Castrovilli); Sottil (88' Amrabat), Cabral (76' Piatek), Callejòn (58' Nico Gonzalez). A disposizione: Dragowski, Martinez Quarta, Saponara, Maleh, Terzic, Kokorin, Igor. All. Italiano.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari (68' Hysaj), Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva (59' Cataldi), Luis Alberto (76' Basic); Pedro (59' Felipe Anderson), Immobile, Zaccagni. A disp.: Reina, Adamonis, Cabral, Romero, Radu, Moro, André Anderson, Floriani Mussolini. All. Sarri.

Arbitro: Daniele Orsato (sez. Schio)

Assistenti: Liberti, Mastrodonato.

IV: Paterna

VAR: Chiffi

AVAR: Costanzo

90' + 2' - Triplice fischoo di Orsato! La Lazio batte la Fiorentina per 0-3!

90' - Due minuti di recupero alla fine del match.

88' - Ultimo cambio per la Fiorentina: esce Sottil per Amrabat.

88' - Lazio a un passo dal quarto gol! Basic ad un passo dalla rete, dopo essersi fatto murare da Terracciano, il croato conclude ma non inquadra la porta.

85' - Fiorentina in dieci per l'espulsione di Torreira che riceve il secondo cartellino giallo.

83' - Cartellino giallo per Patric.

80' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLL! Terzo gol della Lazio e doppietta di Immobile! Zaccagni imbecca in modo perfetto Immobile che aggira Terraciano e mette in rete, complice la deviazione in porta di Biraghi.

76' - Cambia ancora Sarri: fuori Luis Alberto dentro Basic.

76' -Doppio cambio per Italiano: fuori Cabral e Bonaventura, dentro Piatek ed Ikoné.

75' - Fiorentina in avanti. Biraghi prova la girata ma la palla termina fuori.

70' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLL! Contropiede micidiale della Lazio e colpo da maestro di Immobile che davanti a Terraciano non sbaglia!

68' - Altro cambio in casa Lazio: fuori Lazzari, dentro Hysaj.

66' - Giallo anche per Lazzari, ammonito per il fallo su Sottil.

65' - Orsato richiamato dal Var cambia la sua decisione e revoca il rigore.

64'- Calcio di rigore per la Fiorentina per il fallo di Luiz Felipe su Castrovilli.

61' - Ci prova la Fiorentina con Cabral ma la sua girata non inquadra la porta.

59' - Doppio cambio per la Lazio: fuori Leiva e Pedro per Cataldi e Felipe Anderson.

58' - Doppio cambio nella Fiorentina: fuori Callejon e Duncan, dentro Nico Gonzalez e Castrovilli.

55' - Scontro ta Terraciano e Pedro con lo spagnolo che tentava di raggiungere il pallone. Il biancoceleste era anche in fuorigioco.

52' - GGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLL! Palla perfetta di Zaccagni per Milinkovic che si inserisce con i tempi giusti e batte Terraciano.

50' - Cartellino giallo per Bonaventura, punito il suo fallo su Leiva.

49' - Torreira tenta la conclusione, nessun problema per Strakosha.

46' - Inizia il secondo tempo di Fiorentina - Lazio, si riparte dallo 0-0.

SECONDO TEMPO

SINTESI PRIMO TEMPO - Una grara che si è accesa piano piano quella del Franchi tra Fiorentina e Lazio. Primo quarto d'ora senza particolari squilli se non una conclusione di Cabral e una di Immobile. Poi però è quasi sempre Lazio che ci prova con il numero 17 ma anche con Milinkovic e Luis Alberto. Bene Terraciano che in più di un'occasione ha salvato il risultato.

45' + 2' - Finisce a reti inviolate il primo tempo del Franchi.

45' + 1' - Orsato estrae il cartellino giallo per Pedro, punita la sua simulazione.

45' - Saranno due i minuti di recupero prima della fine del primo tempo.

45' - Ancora Terraciano decisivo! Prima ferma il tiro di Immobile e poi respinge sulla ribattuta di Luis Alberto.

44' - Pedro tenta la conclusione dalla distanza, il tiro dello spagnolo è potente ma non preciso.

38' - Ancora Lazio in avanti: Pedro serve Milinkovic che gira direttamente in porta. Immobile non ci arriva per un soffio.

35' - Clamorosa doppia occasione per la Lazio, prima Pedro fermato da Terraciano, poi Zaccagni spara alto.

34' - Lazio a un passo dal vantaggio! Luis Alberto recupera un allone importante poi serve Immobile che però si fa parare da Terraciano.

29' - Primo giallo ai danni della Lazio, Orsato ammonisce Leiva per il fallo su Sottil.

29' - La squadra di Sarri si fa vedere ancora in area della Fiorentina, Pedro però si trascina fuori il pallone.

27' - Ci prova Bonaventura, la conclusione però non inquadra la porta.

21' - Lazio pericolosa, il tiro di Immobile è potente ma termina di poco sopra la traversa.

19' - Fiorentina a un passo dal vantaggio, Strakosha compie un vero miracolo sul tiro di Cabral.

18' - Che rischio per Terraciano, stava per approfittarne Ciro Immobile.

15' - Lazio in avanti con una bella verticalizzazione di Milinkovic per Luis Alberto che però non trova Zaccagni.

12' - Prima occasine per la Fiorentina con Cabral che però viene pescato in fuorigioco.

2' - Bell'azione della Lazio con Lazzari lanciato in avanti, ferma tutto Biraghi.

1' - Partiti! Orsato fischia l'inizio del match tra Fiorentina e Lazio!

PRIMO TEMPO

Buona sera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta di Fiorentina - Lazio, match valido per la 24esima giornata di Serie A. La squadra di Sarri è reduce dal pareggio dell'Olimpico contro l'Atalanta maturato prima della sosta. La Fiorentina dal pereggio per 1-1 contro il Cagliari. Fischio d'inizio alle 20:45 allo stadio Franchi di Firenze.