RIVIVI LA DIRETTA - Frosinone - Lazio 0-1: Correa regala la vittoria ai biancocelesti

Stadio 'Benito Stirpe' di Frosinone

Sabato 12 settembre 2020, ore 18

FROSINONE (3-5-2): Iacobucci; Brighenti, Szyminski, Krajnc; Salvi, Tribuzzi, Vitale, Kastanos, Beghetto; Dionisi, Trotta. All.: Nesta. A disp.: Bardi, Bastianello, Capuano, Giordani, Ghiazoini, Ariaudo, Errico, Coccia, Santarpia, D'Elia, Ardemagni.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Leiva, Akpa-Akpro, Kiyine; Correa, Immobile. All.: Inzaghi. A disp.: Strakosha, Adamonis, Armini, Bastos, Patric, Escalante, A. Anderson, D. Anderson, Jony, Lukaku, Caicedo, Moro.

Arbitro: Claudio Campobasso (sez. Formia).

Assistenti: Giudice, D'Alessandris.

90' + 4' - Termina la gara al Benito Stirpe di Frosinone: vince la Lazio grazie alla rete di Correa.

90' + 3' - Bel salvataggio di Armini e Adamonis che arginano l'azione d'attacco del Frosinone.

89' - Calcio di punizione dal limite dell'area di Jony, palla alta sopra la traversa.

85' - Ancora un buona combinazione tra Jony e Raul Moro, da mezz'ala buona prestazione dello spagnolo, l'attaccante però tira in modo tenero e la palla termina tra le braccia di Iacobucci.

84' - Altra sostituzione per i ciociari: entra Coccia per Tribuzzi.

83' - Ultimo a rimanere in panchina Strakosha, Inzaghi fa entrare Adamonis per Reina.

83' - Bella palla di Escalante per Raul Moro che però viene pescato in fuorigioco.

76' - Altro cambio per Nesta: entra Giordani per Kastanos.

76' - Bella occasione per Djavan Anderson, Iacobucci manda in angolo.

75'- Cinque cambi per la Lazio: Correa, Parolo, Immobile, Lazzari e Patric. Dentro Raul Moro, Armini, Jony e André Anderson, rimane solo Acerbi in campo rispetto all'inizio del match.

73' - Altri due cambi per il Frosinone: fuori Beghetto e Brighenti e dentro Ghazoini e D'Elia.

68' Altra sostituzione biancoceleste questa volta in difesa: esce Radu per Bastos.

67' Altro doppio cambio per Nesta: escono Vitale e Trotta, dentro Errico e Ardemagni.

64' - Bella conclusione di Parolo dalla distanza, pallone che termina alto ma non di molto.

64' - Altri due cambi per Inzaghi: escono Akpa Akpro e Kinyie ed entrano Luakaku e Caicedo.

63' - GOOOOOOOL - Correa porta in vantaggio la Lazio, bellissima intuizione di Ciro Immobile che ha servito benissimo l'argentino.

59' - Ancora una bella occasione per Correa, il pallone termina al lato di un soffio.

56' - Cambi anche per il Frosinone, dentro Capuano e Ariaudo per Krajnc e Szyminski.

55' - Secondo cambio per la Lazio di Inzaghi, fuori Leiva e dentro Escalante.

54' - Immobile ad un passo dalla rete, il tiro del bomber termina sul palo deviata da Iacobucci e finisce in corner.

50' - Il Frosinone si fa vede in avanti, para sicuro Reina sul tiro di Beghetto.

48' - Prima occasione della ripresa per la Lazio, Parolo la gira di testa ma la palla termina fuori.

46' - Si riparte dallo 0-0 iniziale allo Stirpe tra Lazio e Frosinone.

SECONDO TEMPO

45' + 2' - Termina la prima frazione di gioco a reti inviolate.

45' - Primo ammonito del match, il direttore di gara Campobasso estrae il giallo per Akpa Akpro.

39' - Correa si divora la rete del vantaggio, a tu per tu con Iacobucci tira addosso al portiere.

36' - Sventagliata di Kiyine per Akpa Akpro, attento il portiere del Frosinone.

30 ' - Bella azione dei biancocelesti, passaggio di Immobile, velo di Correa e Parolo che però impatta male la palla e manda altissimo.

28' - Ancora una bella e pericolosa conclusione di Kiyine, ancora decisivo Iacobucci.

27 - Conclusione di Lazzari dalla distanza, tiro fuori misura che termina fuori di un metro abbondante.

26' - Lazzari perde un brutto pallone in una zona pericoloso del campo, poi proprio il 29 recupera e si fa fischiare fallo.

20' - Seconda occasione consecutiva per la squadra di Inzaghi questa volta con Correa, l'argentino però calia centrale e Iacobucci la fa sua.

19' - Ancora Lazio in avanti, questa volta ci prova Patric direttamente da fuori area, il pallone termina fuori.

18' - Lazio vicina al vantaggio: bellissima palla di Kiyine per Lazzari che colpisce la traversa, poi l'estremo difensore del Frosinone blocca la sfera.

13' - Bella incursione di Immobile, attento Iacobucci che la fa sua.

10' - Akpa Akpro a segno ma l'assistente ferma tutto per il fuorigioco del numero 92.

9' - Primo cambio per la Lazio, esce Luiz Felipe toccato duro pochi minuti fa da Kastanos ed entra Patric.

6'- Brutto fallo Kastanos su Luiz Felipe che rimane a terra dolorante.

1' - Inizia il match dello Stirpe tra Frosinone e Lazio.

PRIMO TEMPO - Una buona Lazio quella che scende in campo allo Stirpe nei primi 45 minuti di gioco. Frosinone tutto chiuso dietro in difesa e di fatto nessuna occasione creata da parte dei padroni di casa. Bene le new entry biancocelesti come Kiyine, vicinissimo alla rete in due occasioni, e anche di Akpa Akpro. Si è vista poco invece la coppia d'attacco formata da Immobile e Correa.