RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Cagliari 2-2: Immobile e Cataldi non bastano, i sardi strappano il il pari all'Olimpico

Serie A TIM 2021-2022 | 4ª giornata

Domenica 19 settembre 2021, ore 18:00

Stadio Olimpico di Roma

Formazioni ufficiali:

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari (74' Marusic), Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva (65' Cataldi), Luis Alberto (88' Akpa Akpro); Pedro (65' Zaccagni), Immobile, Felipe Anderson (88' Raul Moro).

A disp.: Strakosha, Patric, Radu, Escalante, Basic, Romero, Zaccagni, Muriqi.

All.: Sarri. (In panchina Martusciello).

Cagliari (3-5-2): Cragno; Caceres (56' Zappa), Ceppitelli, Carboni; Dalbert (56' Walukiewicz), Deiola, Marin, Lykogiannis (74' Bellanova), Nandez; Joao Pedro (88' Pavoletti), Keita (74' Pareiro).

A disp.: Aresti, Radunovic, Altare, Grassi, Oliva, Farias.

All. Mazzarri.

Arbitro: Davide Ghersini (sez. di Genova).

Assistenti: Bresmes - Lo Cicero

IV uomo: Meraviglia

V.A.R.: Banti

A.V.A.R.: Costanzo

Marcatori: 45' Immobile, 46' Joao Pedro, 63' Keita, 83' Cataldi.

Ammoniti: 6' Caceres, 42' Luiz Felipe, 61' Zappa.

Espulsi: 93' Zappa.

90' - 5' - Triplice fischio di Ghersini. All'Olimpico finisce in pareggio tra Lazio e Cagliari.

90' + 3' - Cagliari in dieci, secondo cartellino giallo per Zappa che viene espulso.

90' + 3' - Milinkovic tenta la girata di testa, la fa sua Cragno.

90' - Ghersini ordina cinque minuti di recupero.

88' - Ultimo cambio per il Cagliari, esce Joao Pedro per Pavoletti. Cambio anche per la Lazio: fuori Felipe Anderson e dentro Raul Moro, fuori anche Luis Alberto per Akpa Akpro.

83' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLL! Cataldi con una prodezza da fuori area segna la rete del pareggio della Lazio.

75' - Traversa di Immobile! Cragno ancora decisivo manda il pallone in corner.

74' - Altro cambio per la Lazio: esce Lazzari per Marusic.

74' - Doppia sostituzone per il Cagliari: fuori Keita e Lykogiannis, dentro Pereiro e Bellanova.

73' - Ancora Lazio pericolosa con Luis Alberto, Cragno salva il Cagliari.

70' - Ancora Immobile a un passo dalla rete! Il colpo di testa del numero 17 esce di pochissimo.

67' - Milinkovic tenta la conclusione di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la blocca Cragno.

65' - Doppio cambio per la Lazio: escono Leiva e Pedro, dentro Cataldi e Zaccagni.

63' - Vantaggio del Cagliari, a bucare la difesa biancoceleste è l'ex Keita servito in modo ottimo da Joao Pedro.

61' - Cartellino giallo per Zappa che ferma in modo falloso Felipe Anderson.

58 ' - Cagliari a un passo dal vantaggio! Nandez colpisce il palo esterno e il pallone termina fuori.

56' - Doppio cambio per il Cagliari: escono Caceres e Dalbert per Zappa e Walukiewicz.

55' - Ancora biancocelesti in avanti, prima la conclusione di Pedro parata da Cragno che perde il pallone su cui si avventa Immobile. Alla fine la difesa del Cagliari mette fuori.

54' - Lazio a un passo dal vantaggio! Diagonale di Immobile che si spegne sul fondo di un soffio.

46' - Inizio shock per la Lazio che subisce il contropiede del Cagliari, Joao Pedro con un pallonetto di testa mette la sfera alle spalle di Reina.

46' - Si riparte all'Olimpico!

SECONDO TEMPO

SINTESI PRIMO TEMPO - Una buonissima Lazio è quella che si presenta all'Olimpico contro il Cagliari. La squadra di Maurizio Sarri rialza la testa e produce un forcing quasi incessante per tutti i primi 45 minuti di gioco. Milinkovic e Luis Alberto i più pericolosi ma alla fine è Immobile con una girata perfetta di testa a siglare la rete del vantaggio. Chances anche per i sardi con Joao Pedro.

45' + 2' - Ghersini fischia la fine della prima frazione di gioco che si conclude con il vantaggio della Lazio siglato da Immobile.

45' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLL! Lazio in vantaggio! Ciro Immobile con una perfetta girata di testa mette direttamente in porta la rete dell'1-0!

42' - Primo ammonito anche per la Lazio, giallo ai danni di Luiz Felipe per il fallo commesso su Joao Pedro.

41' - Ancora un'altra conclusione di Milinkovic, il sinistro del serbo termina fuori.

37' - Lazio a un passo dal vantaggio! La difesa del Cagliari si salva ancora con Deiola che blocca la conclusione di Luis Alberto.

36' - Forcing biancoceleste nell'area dei sardi, occasione per Immobile che scarica il sinistro, sicuro Cragno la fa sua.

35' - Proteste da parte di Felipe Anderson fermato in area da Caceres. Per Ghersini il contatto non è falloso.

31' - Ancora una conclusione della Lazio, ci prova Milinkovic, la blocca Cragno.

30' - La squadra di Mazzarri ancora in attacco, Joao Pedro tenta la conclusione ma l'arbitro ferma tutto per fuorigioco di Deiola.

22' - Continui ribaltamenti di fronte, cross perfetto di Lazzari per Immobile anticipato da Ceppitelli.

21' - Sardi a un passo dal vantaggio, la girata di testa di Nandez finisce fuori di un soffio.

20' - Lazio in pressing, Lazzari da fuori area tenta la conclusione deviata dalla difesa del Cagliari.

17 ' - Pedro tenta la girata dalla distanza, palla alta.

15' - Cagliari ad un passo dal vantaggio, provvidenziale Lazzari che blocca l'azione di Keita.

14' - Il pallone calciato da Luis Alberto di infrange sulla barriera.

12' - Calcio di punizione da posizione interessate per la Lazio dopo il fallo di Ceppitelli su Milinkovic.

9' - Lazio in attacco: anzione confusa in area di rigore, prima ci prova Felipe Anderson, poi Milinkovic fermato da Joao Pedro.

6' - Primo ammonito del match: è Caceres per il fallo commesso su Felipe Anderson.

5' - Primo attacco offensivo del Cagliari: Joao Pedro crossa in area, Keita e Dalbert non riescono a colpire il pallone.

3' - Lazio a un passo dalla rete del vantaggio! Milinkovic serve Luis Alberto che scarica il tiro, la difesa del Cagliari manda fuori.

2' - Buono spunto della Lazio con Immobile che tenta l'imbucata, ferma tutto Ceppitelli.

1' - Fischio d'inizio del match all'Olimpico!

PRIMO TEMPO

ORE 17:20 - Lazio e Cagliari scendono in campo allo stadio Olimpico per il riscaldamento. Poco più di mezz'ora al fischio d'inizio del match!

Buonasera amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it da Jessica Reatini e benvenuti alla diretta scritta del match tra Lazio e Cagliari, valido per la quarta giornata di Serie A. La Lazio è chiamata a rialzare la testa dopo il doppio ko, in campionato contro il Milan e in Europa League contro il Galatasaray. Il Cagliari è alla ricerca di punti dopo il cambio in panchina dove Mazzarri è subentrato a Semplici. Fischio d'inizio alle 18:00!