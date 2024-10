RIVIVI LA DIRETTA - Lazio-Genoa 3-0, è festa all'Olimpico: Noslin, Pedro e Vecino stendono i rossoblù

Serie A 2024/25 | 9ª giornata

Domenica 27 ottobre 2024, ore 15:00

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO-GENOA 3-0 (21' Nonslin, 85' Pedro, Vecinoo 90' + 4')

LAZIO-GENOA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Patric, Gila (83' Gigot), Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella (83' Castrovilli); Isaksen (60' Pedro), Dia (60' Vecino), Noslin (77' Tchaouna); Castellanos.

A disp.: Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Dele-Bashiru.

All.: Baroni.

GENOA (4-4-1-1): Leali; Sabelli (45' Norton-Cuffy), Vogliacco, Vasquez, Matturro; Zanoli (61' Ekhator), Frendrup, Miretti (61'Badelj), Martin, Thorsby (61' Ankeye) (70' Melegoni); Pinamonti.

A disp.: Sommariva, Stolz, Ahanor, Bani, De Winter, Marcandalli, Zanoli, Bohinen, Masini, Pereiro, Accornero.

All.: Gilardino.

Arbitro: Piccinini; Assistenti: Perrotti - Ceccon; Quarto Uomo: Aureliano; VAR: Serra; AVAR: Abisso.

Ammoniti: 22' Sabelli (G), 28' Noslin (L), 54' Gila (L), 66' Marusic (L)

SECONDO TEMPO

90' + 5' - Triplice fischio di Piccinini. La Lazio torna a vincere in campionato e si impone sul Genoa per 3-0 con le reti di Noslin, Pedro e Vecino.

90' + 4' - GOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLL! C'è festa anche per Matias Vecino che servito in modo sublime da Vecino di testa manda in rete.

90' - Cinque minuti di recupero al termine del match.

89' - Lazio a un passo dal terzo gol! Ancora una conclusione splendida di Nuno Tavares, Leali con la punta delle dita la manda in angolo.

85' - GOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL! Ancora Pedro decisivo anche in campionato: bella avanzata di Tchaouna che viene fermato ma riesce a servire Castellanos. Il Taty calcia, Leali respinge e su quel pallone si avventa Pedro che deve solo spingere in porta.

83' - Ultimo giro di cambi per la Lazio: esce Gila per Gigot e Rovella per Castrovilli.

80' - Che occasione per Tchaouna! Il biancoceleste, servito in modo sublime da Pedro, spreca la chance di portare la Lazio sul doppio vantaggio.

77' - Altro cambio per Baroni: esce Noslin per Tchaouna.

76' - Ottima chance per Patric sugli sviluppi del calcio d'angolo, lo spagnolo manda fuori.

76' - Forcing Lazio, questa volta il tiro è di Rovella: manda in angolo questa volta il portiere del Genoa.

75' - Prima conclusione anche per Vecino, la fa sua Leali.

70' - Gilardino costretto a un altro cambio: Ankeye, in campo da appena dieci minutim, fuori per infortunio. Al suo posto Melegoni.

70' - Ancora un'incursione della Lazio, ancora con Nuno Tavares che mette in mezzo per Castellanos, respinge la difesa del Genoa.

66' - Terzo ammonito tra le file della Lazio: giallo per Marusic per l'intervento su Ankeye.

61' - Triplo cambio per il Genoa: esce Miretti per Badelj, fuori anche Thorsby per Ankeye e Zanoli per Ekhator.

61' - Primi cambi per Baroni: esce Isaksen per Pedro, fuori anche Dia per Vecino.

60' - Ancora una conclusione della Lazio, ci prova Isaksen ma il pallone termina al lato.

60' - Ancora il Taty pericoloso, questa volta Castellanos ci prova da posizione defilata ma Leali si salva.

54' - Secondo giallo per la Lazio, ammonito Gila per l'intervento su Zanoli.

52' - Lazio pericolosa con Castellanos, il Taty viene servito in modo sublime da Nuno Tavares ma nella conclusione non inquadra la porta.

46' - Genoa subito pericoloso con l'appena entrato Norton-Cuffy, attento Provedel respinge.

45' - Si riparte! Inizia il secondo tempo di Lazio-Genoa, si riparte dall'1-0 firmato Noslin.

45' - Primo cambio tra le fila del Genoa: esce Sabelli per Norton-Cuffy.

45' + 1' - Termina il primo tempo tra Lazio e Genoa, squadre negli spogliatoio con i biancocelesti in vantaggio grazie alla rete di Noslin.

PRIMO TEMPO

45' - Un minuto di recupero alla fine del primo tempo all'Olimpico.

41' - Ancora Nuno Tavares prova la conclusione dalla distanza, tiro come sempre potente ma questa volta impreciso.

38' - Sugli sviluppi del calcio d'angolo Castellanos tenta la girata, palla al lato del palo.

37' - Lazio ancora in attacco, bella palla di Castellanos per Isaksen: attenta la difesa del Genoa che manda in angolo.

33' - Bella ripartenza da parte di Rovella che in uscita si fa tutto il campo palla al piede, poi si allunga troppo la palla e la difesa del Genoa può chiudere.

28' - Secondo ammonito della gara, questa volta Piccinini punisce con il giallo Noslin per il fallo su Sabelli.

22'- Primo ammonito della gara. Giallo per Sabelli per il fallo commesso su Nuno Tavares.

21' - GOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL! Azione bellissima portata avanti prima da Nuno Tavares e poi da Noslin che salta praticamente tutta la difesa del Genoa e con un destro chirurgico non lascia scampo a Leali.

20' - Bravo Gila a chiudere un'azione pericolosa del Genoa e a far ripartire l'azione con Nuno Tavares.

15' - Lazio in attacco, questa volta di prova il Taty Castellanos ma la conclusione dell'argentino è fuori misura.

10' - Anche il Genoa si riaffaccia in area di rigore della Lazio: Frendrup tenta il tiro dalla distanza ma il pallone si spegne sul fondo.

9' - Prima occasione per la Lazio con Nuno Tavares che calcia di sinistro, tiro potente che finisce di poco sopra la traversa.

8' - Bell'azione continuata della Lazio con Rovella e Nuno Tavares, respinge l'attacco la difesa del Genoa.

6' - Primo affondo anche della Lazio, ci prova Noslin ma la sua conclusione si spegne sul fondo.

2' - Genoa subito in avanti con un calcio d'angolo in cui la girata di Thorsby impegna subito Provedel che respinge con i piedi.

1' - Fischia Piccinini, inizia la sfida tra Lazio e Genoa!

AGGIORNAMENTO ORE 14.30 - Squadre in campo per il riscaldamento allo stadio Olimpico. Mezz'ora al fischio d'inizio del match.

Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Jessica Reatini e benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Genoa, gara valida per la nona giornata di Serie A. Appuntamento alle 15.00 per il fischio d'inizio.