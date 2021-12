RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Genoa 3-1: Pedro, Acerbi e Zaccagni fanno sorridere Sarri

Serie A TIM | 18ª giornata

Venerdì 17 dicembre 2021, ore 18:30

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj (63' Radu), Luiz Felipe (83' Patric), Acerbi, Marusic; Milinkovic, Cataldi (73' Leiva), Basic (63' Luis Alberto); Pedro, Felipe Anderson (83' Muriqi), Zaccagni. A disp.: Reina, Adamonis, Lazzari, Escalante, Akpa Akpro, Moro. All.: Sarri.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Vanheusden (45' Biraschi), Vazquez, Criscito; Ghiglione (59' Sabelli), Sturaro (45' Hernani), Badelj, Portanova (82' Melegoni), Cambiaso; Pandev (59' Ekuban), Destro. A disp.: Semper, Andrenacci, Masiello, Bani, Toure, Galdames, Kallon. All. Shevchenko.

Arbitro: Luca Pairetto (sez. di Nichelino)

Assistenti: Luigi Rossi - Damiano Margani

IV uomo: Alberto Santoro

V.A.R.: Lorenzo Maggioni

A.V.A.R.: Giovanni Baccini

SECONDO TEMPO

90' + 3' - Triplice fischio all'Olimpico, la Lazio torna a vincere e batte il Genoa per 3-1.

90' + 1' - Muriqi ci prova dalla distanza, il tiro è potente ed esce di poco.

90' - Tre minuti di recupero.

85' - Il Genoa accorcia le distanze, la conclusione di Melegoni si infila in porta dove Strakosha non può arrivare.

83' - Cambia ancora Sarri: fuori Luiz Felipe per Patric, e Felipe Anderson per Muriqi.

82' - Altro cambio per Shevchenko: fuori Portanova per Melegoni.

81' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL! Ancora Luis Alberto protanista con un colpo di tacco perfetto a servire Zaccagni che salta Sirigu e mette in rete.

75' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL! Angolo stupendo pennellato da Luis Alberto, Acerbi di testa mette il pallone in rete.

74' - Lazio ancora pericolosa con Radu che tenta la concusione, respinge Sirigu.

73' - Altro cambio per la Lazio: esce Cataldi per Lucas Leiva.

73' - Secondo giallo per il Genoa, ammonito Portanova per il fallo su Marusic.

71' - Cambiaso tenta il cross in area ma il pallone è lungo e si spegne sul fondo.

67' - Ottima iniziativa di Zaccagni, il suo cross però viene murato ma il numero 20 guadagna un calcio d'angolo.

63' - Due cambi per Maurizio Sarri: entrano Luis Alberto e Radu per Basic e Hysaj.

59' - Altro doppio cambio per gli ospiti: escono Pandev e Ghiglione per Ekuban e Sabelli.

53' - Il Genoa prova a farsi vedere in area di rigore della Lazio, Pandev tenta la conclusione, nessun problema per Strakosha.

45' - Inizia la ripresa all'Olimpico, si riparte dal vantaggio bianoceleste firmato Pedro.

45' - Doppio cambio per il Genoa: escono Vanheusden e Sturaro per Biraschi ed Hernani.

SINTESI PRIMO TEMPO - Lazio meritatamente in vantaggio nel primo tempo dell'Olimpico contro il Genoa. La sqiara di Sarri è scesa bene in campo pressando da inizio gara il Genoa che di fatto non è riuscito a creare nessun pericolo alla retroguardia biancoceleste. Due buone occasioni per Pedro e poi la terza, su assit al bacio di Felipe Anderson, che porta in vantaggio i padroni di casa.

PRIMO TEMPO

45' + 2' - Termina il primo tempo all'Olimpico, la Lazio va al riposo in vantaggio grazie alla rete di Pedro.

45' - Saranno due i minuti di recupero.

40' - Zaccagni crossa in area ma non trova nessun compagno, Sirigu la fa sua.

36' - GOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL! Fantastico recupero palla di Felipe Anderson che poi serve un pallone perfetto a Pedro che non lascia scampo a Sirigu.

34' - Il Genoa protesta per un calcio di rigore per un presunto fallo di mano di Luiz Felipe in area. Braccia dietro la schiena per il brasiliano e Pairetto che lascia quindi proseguire.

30' - Primo giallo del match, ammonito Ghiglione per il fallo su Zaccagni.

28' - Genoa pericoloso, Ghiglione serve un pallone interessante per Pandev, la retroguardia biancoceleste ferma l'azione.

25' - Bella azione dei padroni di casa con Hysaj che crossa in area, di un soffio non ci arriva Zaccagni in scivolata.

20' - Lazio in forcing, un'altra azione corale della squadra di Sarri iniziata da un bel tacco di Felipe Anderson, poi né Hysaj né Pedro tentano il tiro.

16' - Ancora Pedro pericoloso, si salva la difesa del Genoa dopo un'azione importante dei padroni di casa che sono andati alla conclusione con lo spagnolo.

8' - Lazio a un passo dal vantaggio, grandissima azione di Pedro che stoppa il pallone, salta Cambiaso e poi scarica la conclusione. Sirigu manda in corner.

6' - Ottima chiusura di Acerbi su Destro che si stava avvicinando pericolosamente all'area di rigore.

1' - Pairetto fischia, inizia la gara dell'Olimpico tra Lazio e Genoa.

AGGIORNAMENTO ORE 18:00 - Lazio e Genoa sono scese in campo per il riscaldamento. Fischio d'inizio fissato alle 18:30.

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Genoa, match valido per la 18esima giornata di Serie A. I biancocelesti, reduci dalla sconfitta esterna contro il Sassuolo vogliono chiudere con una vittoria l'ultima gara dell'anno all'Olimpico. Il Genoa è alla ricerca disperata di punti mai arrivati dopo il cambio di allenatore. Appuntamento alle 18:30 per il fischio d'inizio della sfida!