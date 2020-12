RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Hellas Verona 1-2: è finita, la decide Tameze

Serie A 2020-2021

Lazio - Hellas Verona

11ª giornata

Sabato 12 dicembre 2020, ore 20.45

Stadio Olimpico di Roma

LAZIO (3-5-2): Reina; Parolo, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Akpa Akpro, Marusic; Caicedo, Immobile. A disp.: Strakosha, Alia, Armini, Luiz Felipe, Hoedt, D. Anderson, Fares, Cataldi, Escalante, Pereira, Correa, Moro. All.: Simone Inzaghi.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Dawidowicz, Magnani; Faraoni, Tameze, Miguel Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Salcedo. A disp.: Berardi, Pandur, Dimarco, Gunter, Udogie, Amione, Ruegg, Danzi, Ilic, Favilli, Colley, Di Carmine. All.: Ivan Juric.

Arbitro: Rosario Abisso (sez. di Palermo)

Assistenti: Mondin, Mastrodonato

IV uomo: Manganiello

V.A.R.: Mazzoleni

A.V.A.R.: Liberti

FINE SECONDO TEMPO

90'+5' - È finita: vince il Verona grazie al gol di Tameze!

90'+5' - Cosa ha salvato Silvestri! Pereira fa tutto da solo in mezzo al campo poi prova il colpo grosso che trova la deviazione col piede di un difensore avversario. Il portiere di Juric di istinto ci mette la gamba ed evita il pari allo scadere.

90'+3' -Nuovo brivido per il Verona: pallone che filtra in una selva di gambe, sul secondo palo Fares cerca il colpo di tacco, ma viene chiuso ancora una volta dall'intervento decisivo di Faraoni.

90'+1' - Forcing indemoniato della Lazio nel disperato tentativo di riprendere la gara. Gioco fermo ora per soccorrere Silvestri, a terra dopo un uscita in presa alta.

90' - Cinque minuti di recupero.

89' - Colley durissimo su Radu, ammonito.

88' - Ultimo cambio per Juric: finisce qui la partita di Zaccagni, che lascia il posto a Darko Lazovic.

86' - Fallo tattico di Fares col Verona in ripartenza, giallo per il laziale.

85' - Ancora Silvestri, stavolta su Milinkovic. Incornata del serbo a botta sicura che trova la reazione d'istinto del portiere gialloblù che smanaccia, prima della ribattuta di Immobile sul colpo di un avversario però.

84' - Lazio all'arrembaggio, tutto cuore: tiro in area di Immobile rimpallato, diventa buono per l'inserimento di Fares. Uscita a valanga di Silvestri si oppone al pareggio biancoceleste.

80' - Doppio cambio per Inzaghi: dentro Pereira e Fares, fuori Akpro e Lazzari.

77' - Si gioca davvero poco in questo frangente: Magnani a braccio largo su Correa, giallo anche per lui.

76' - Gioco che riprende, in campo però c'è Colley, fuori Salcedo protagonista degli ultimi quattro minuti.

75' - Gioco fermo da almeno un minuto per i soccorsi a Salcedo, colpito al volto da Marusic, ammonito poco dopo.

73' - Ammonito Salcedo.

69' - Juric dopo il gol ha richiamato in panchina Tameze, al suo posto c'è Favilli.

68' - Nelle proteste ammonito Pepe Reina.

67' - VERONA DI NUOVO IN VANTAGGIO! Frittata di Radu che scarica su Reina ma si fa toccare da dietro il pallone da Salsedo: ne approfitta Tameze che salta lo spagnolo e riporta avanti Juric. Proteste laziali per un presunto fallo sul difensore romeno, ma il Var dice che è tutto regolare.

65' - La grande opportunità del vantaggio sui piedi di Akpa Akpro: Milinkovic disegna un corridoio per la corsa dell'ex Salernitana, che si fa rimontare da un decisivo intervento di Zaccagni. Contrasto sul pallone e rimessa dal fondo.

62' - Caicedo ammonito e sostituito, al suo posto entra Correa. Dentro anche Escalante che subentra a Leiva.

61' - Si rivede bene l'Hellas in avanti: azione da destra a sinistra col cross basso di Veloso lisciato totalmente da Di Marco, prima che Hoedt si rifugi in corner.

59' - Arriva anche la prima ammonizione del match: Akpa Akpro finisce sul taccuino di Abisso per una sbracciata su Veloso. Era diffidato l'ivoriano, che salterà dunque il prossimo impegno dei biancocelesti.

58' - Lazzari cerca il riscatto impegnando Silvestri: destro secco da fuori area, centrale per il portiere veronese che ci mette comunque i pugni a disinnescare.

56' - GOOOOOL DELLA LAZIOOOO! LA RIPRENDE CAICEDOOO! Rete da attaccante di razza del colombiano che è bravo prima a controllare la palla al limite, a difenderla col corpo e poi con una frustata la mette all'angolino battendo Silvestri.

53' - Gioca benissimo il Verona, con la Lazio adesso alle corde. Tanta, tantissima difficoltà ad uscire dal primo pressing per gli uomini di Inzaghi, che poi incassano puntualmente le folate degli avversari.

50' - Zaccagni svetta lungo l'out di sinistra e viene colpito alle spalle da Parolo. Abisso giudica irregolare il contatto tra i due e comanda un calcio di punizione in favore degli scaligeri.

46' - Ripresa iniziata con la Lazio in possesso palla che deve provare a reagire dopo lo svantaggio.

SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45'+1' - Intervallo.

45'+1' - Zaccagni ha avuto un'altra grande occasione a tu per tu con Reina dopo la sponda di testa di Tameze. Portiere spagnolo che è stato bravo a negargli il gol con un intervento con i piedi.

45' - Il vantaggio del Verona, decide l'autogol di Lazzari. Azione rocambolesca del Verona allo scadere del primo tempo: Di Marco riesce a calciare solo in area, tiro sbilenco, se non fosse per Lazzari che per rinviare la butta nella propria porta con la palla che sarebbe andata fuori.

40' - Parolo spende ancora una volta il fallo su Mattia Zaccagni. Colpo illecito del numero sedici della Lazio che frutta un calcio di punizione sull'out di sinistra alla squadra di Juric. Cinque più recupero all'intervallo.

38' - Tentativo col tacco di Tameze da buona posizione ravvicinata. Para Reina e disinnesca un azione partita da una leggerezza di Milinkovic che regala palla al Verona. Prestazione del serbo davvero non sufficiente.

36' - Manovra con pazienza l'Hellas Verona, provando a stanare la Lazio di Inzaghi. Lungo giro palla degli scaligeri, che muovono la sfera da destra verso sinistra, con buona proprietà di palleggio.

32' - Lazio non più brillante come a inizio gara. Trame che non sembrano filare come qualche minuto fa. L'organizzazione tattica del Verona, mai veramente pericoloso, sta incidendo.

28' - Acerbi non ce la fa, al suo posto c'è Wesley Hoedt.

25' - Caicedo! Buon break di Immobile a trovare il colombiano che lavora bene con fisico poi si sposta la palla per calciare, ma in un fazzoletto non colpisce bene il pallone sprecando tutto.

23' - Problema per Francesco Acerbi che si è avvicinato alla panchina per un fastidio all'adduttore. Il cambio sembrava imminente, ma Hoedt ha rimesso la pettorina e ora è in fase di riscaldamento.

18' - Adesso è la Lazio a rischiare col Verona che esce perfettamente dal primo pressing. Lavoro prezioso di Salcedo che fa ripartire Zaccagni, ma è puntuale Radu - da ultimo uomo - a tamponare una situazione potenzialmente pericolosa.

17' - Sembra esserci qualche problema, intanto, per Matteo Lovato. Sembra però essere congelato il cambio in casa Hellas : Juric ha già richiamato Rüegg, che dovrebbe dunque entrare in campo a breve.

16' - Continua a rischiare tantissimo il Verona che si fa rubare ancora palla stavolta da Caicedo, un due contro due che non porta alcun effetto perché Immobile a contatto con Dawidowicz scivola e spreca.

13' - Che cosa ha sprecato Immobile! Barak pasticcia in mezzo alla sua area, Akpro la tocca a favore del suo attaccante che ha lo spazio per sistemarsela ma strozza troppo il tiro spedendo la palla fuori dall'altezza del dischetto del rigore.

10' - Gioca benissimo la Lazio, in totale controllo della gara. Le due punte si trovano a meraviglia, il pressing blando del Verona permette alla Lazio di ragionare e di affondare.

5' - Ottimo il movimento di Marusic, bravo prima a scaricare a Milinkovic, poi è ottimo il break profondo supportato dalla sponda di Caicedo. Il montenegrino non trova però il tempo di colpire, con la difesa del Verona brava a ripiegare.

3' - Risponde la Lazio con le prove generali di intesa tra Immobile e Caicedo: è proprio il colombiano a premiare la corsa del compagno di reparto, pallone lungo e tra le braccia di Silvestri.

2' - Primo affondo del Verona dalla sinistra con lo sprint di Tameze, che ha tutto il tempo e il campo da prendere per mettere subito in difficoltà Parolo. Il suo traversone però non trova un compagno pronto in mezzo.

1' - È il Verona a far girare il primo pallone della gara, attaccando da destro verso sinistra in completo giallo. Classico biancoceleste per la Lazio di Inzaghi.

PRIMO TEMPO - Squadre in campo per il cerimoniale pre gara e già schierata nel cerchio di centrocampo per osservare un minuto di silenzio in memoria di Paolo Rossi.

20.40 - Squadre che hanno terminato il riscaldamento e sono già pronte nel tunnel per il cerimoniale pre gara, che questa sera sarà particolarmente toccante per il tributo a Paolo Rossi.

20.30 - Durante il riscaldamento della Lazio prima della gara con l'Hellas Verona, è intervenuto Simone Inzaghi. Il tecnico biancoceleste ha alzato la voce e si è fatto sentire dalla sua squadra che si stava muovendo con ritmi troppo bassi. Servirà una Lazio convinta e solida per superare l'ostacolo Juric che ha già fatto risultato contro Juventus, Roma e Atalanta.

20.25 - Squadre in campo per il riscaldamento: balla un solo punto in classifica tra queste le due. La Lazio ha strappato in settimana il pass per gli ottavi di finale di Champions, e ora cerca continuità anche in Serie A: con una vittoria la squadra di Inzaghi aggancerebbe momentaneamente Juventus e Napoli al quarto posto. Occasione ghiotta anche per il Verona, che con tre punti scavalcherebbe proprio i biancocelesti, portandosi ulteriormente a ridosso della 'top four'. L'ultimo blitz scaligero in casa della Lazio risale al lontano 1984: per questo l'appuntamento, stasera, è anche con la storia.

20.20 - Gentili lettori de Lalaziosiamono.it, un cordiale saluto da Francesco Tringali, che vi dà il benvenuto alla diretta testuale di Lazio-Hellas Verona, incontro valido per l'undicesimo turno di Serie A.