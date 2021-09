RIVIVI LA DIRETTA - Milan - Lazio 2-0, espulso Sarri

Serie A TIM 2021-2022 | 3ª giornata

Domenica 12 settembre 2021, ore 18:00

Stadio Meazza di San Siro in Milano

Formazioni ufficiali:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Florenzi, Brahim Diaz, Leao; Rebic A disp.: Tatarusanu, Kjaer, Gabbia, Ballo-Touré, Kalulu, Saelemaekers, Bennacer, Bakayoko,Castillejo, Ibrahimovic, Pellegri, D. Maldini. All.: Pioli.

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. A disp.: Strakosha, Adamonis, Lazzari, Patric, Radu, Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Basic, Muriqi, Zaccagni, Moro. All.: Sarri.

Arbitro: Daniele Chiffi (sez. di Padova). Assistenti: Liberti e Galetto. IV uomo: Zufferli. V.A.R.: Mazzoleni. A.V.A.R.: Alassio.

Marcatori: 45' Rafael Leao (M), 67' Ibrahimovic (M).

Ammoniti: 17' Marusic (L), 45+5' Reina (L), 45+5' Luis Alberto (L), 57' Hysaj (L), 64' Bakayoko (M). Espulso Maurizio Sarri al 94' per proteste

90+4' - Finisce il match con una scaramuccia finale. Contrasto tra Ibrahimovic e Lucas Leiva, Sarri protesta vibrantemente e riceve il cartellino rosso. Qualche secondo di incertezza a centrocampo, ma la situazione rientra subito. Il mister biancoceleste ha litigato con Saelemaekers e gli ripeteva "Devi portare rispetto"

90' - Saranno quattro i minuti di recupero

90' - Basic prova la conclusione mancina dal limite, Maignan blocca sicuro a terra

86' - Bella iniziativa di Zaccagni che arriva sul fondo e crossa, Romagnoli salva e allontana il pericolo

85' - Angolo di Luis Alberto troppo su Maignan che fa buona guardia e anticipa Muriqi

84' - Ultime mosse per Maurizio Sarri che richiama Immobile e Pedro, al loro posto Muriqi e Raul Moro

82' - Basic ruba palla e riparte, Immobile entra in area e calcia di sinistra e Maignan blocca in due tempi

80' - Ultimo cambio nel Milan con Ballo - Touré al posto di Brahim Diaz

79' - Pedro si accentra e prova il tiro cross, bravo Maignan che blocca sicuro

78' - Lazio che prova il tutto per tutto, ma subisce le ripartenze dei padroni di casa con Saelemaekers che libera Ibrahimovic, il suo destro finisce altissimo.

75' - Ripartenza del Milan con Rebic che sulla sinistra mette al centro per Ibrahimovic chiuso in corner

74' - Sostituzione nel Milan con Bennacer al posto di Bakayoko, nella Lazio entra Basic al posto di Sergej Milinkovic Savic.

73' - Problemi per Bakayoko, sembra non poter proseguire l'incontro.

67' - Gol del Milan, Luis Alberto sbaglia un facile appoggio e fa ripartire il contropiede del Milan con Rebic che serve l'assist giusto per Ibrahimovic che deposito a porta vuota

65' - Subito azione personale di Zaccagni e conclusione respinta, palla che finisce sui piedi di Luis Alberto che spara alle stelle di sinistro

64' - Doppio cambio per la Lazio con Lazzari e Zaccagni al posto di Marusic e Felipe Anderson. Dopo il check del Var nessun rosso per Bakayoko, ma l'entrata del centrocampista sembrava da espulsione

63' - Sul tiro dalla bandierina perfetta uscita di Reina che anticipa tutti. Ammonito Bakayoko per una dura entrata su Acerbi.

62' - Theo Hernandez per Ibrahimovic che prova la conclusione mancina, Luiz Felipe in scivolata mette in corner

60' - Triplo cambio per il Milan tra gli applausi di San Siro: escono Rafael Leao, Kessie e Florenzi, entrano ibrahimovic, Bakayoko e Saelemaekers. Ancora nessuna mossa per la Lazio di Maurizio Sarri con Lazzari e Zaccagni che si scaldano da inizio ripresa

57' - Hysaj trattiene Tonali, scatta il giallo per il terzino albanese

56' - Splendido lancio di Luiz Felipe per Felipe Anderson, il brasiliano viene chiuso e l'azione prosegue con Milinkovic Savic che calcia dalla distanza, tiro debole e blocca Maignan

53' - Sul corner Florenzi cerca uno schema con Tonali che calcia al volo, palla alle stelle

52' - Altra palla persa dalla Lazio con Kessie che serve Rebic, tiro deviato e palla in corner

51' - Errore in costruzione tra Reina e Luis Alberto, palla a Brahim Diaz che viene chiuso dalla coppia formata da Marusic e Luiz Felipe

48' - Break di Adam Marusic che serve Milinkovic Savic che verticalizza per Pedro e Immobile, nessuno dei due ci arriva e palla per la difesa rossonera

46' - Inizia la ripresa, primo pallone per il Milan. Lazio che è entrata in campo con qualche minuto di anticipo, segnale chiaro che deve fare qualcosa di diverso rispetto alla prima frazione.

SECONDO TEMPO

45+7' - Fine primo tempo. Una prima frazione ricchissima in cui la Lazio era partita malissimo soffrendo il Milan, ma era cresciuta con il passare dei minuti. Il gol di Rafael Leao ha gelato i biancocelesti che hanno rischiato il doppio svantaggio, ma Kessie ha sbagliato il rigore. Duro lavoro per Maurizio Sarri che dovrà invertire la tendenza nella ripresa.

45+6' - TRAVERSAAAAAAA! Kessie sbaglia il rigore del possibile due a zero.

45+5' - Ammoniti per proteste sia Pepe Reina che Luis Alberto

45+4' - L'arbitro va a rivedere l'azione e concede il calcio di rigore. Proteste della Lazio con Reina che è imbufalito come tutta la squadra che circonda Chiffi.

45+3' - Proteste del Milan per il contrasto tra Immobile e Kessie. Chiffi lascia correre, ma il direttore di gara viene richiamato al Var

45+2' - Il Milan sulle ali dell'entusiasmo con Florenzi che prova il destro dalla distanza trovando il corpo di Acerbi che mette in corner

45+1' - Azione personale di Theo Hernandez che si fa tutto il campo e viene chiuso in corner da Lucas Leiva

45' - Saranno tre i minuti di recupero

45' - Milan in vantaggio: palla persa da Milinkovic Savic e ripartenza bruciante del Milan con Rafael Leao che scambia con Rebic e di destro batte Reina. 1-0

39' - Buon momento della Lazio con Felipe Anderson che riceve palla ai venti metri e prova il tiro a girare, palla centrale e Maignan blocca sicuro

38' - Immobile ruba palla a Tonali e lancia Felipe Anderson che crossa ancora basso al centro, Romagnoli allontana ancora

37' - Altro fallo dubbio sulla linea mediana fischiato a Milinkovic Savic e Sarri è ancora una furia contro la terna arbitrale.

35' - Bellissima azione di Pedro che avanza indisturbato e allarga per Felipe Anderson, cross basso e teso per Immobile e per lo spagnolo su cui Romagnoli è bravo ad anticipare tutti

31' - Bella iniziativa di Felipe Anderson che si accentra, ma sbaglia la verticalizzazione per Immobile che aveva attaccato lo spazio

28' - Scintille tra Theo Hernandez e Pedro, lo spagnolo pressa il francese che si ferma e spinge l'avversario. Chiffi riporta la calma, ma qualche parola di troppo è volata

27' - Milan che gioca a un ritmo forsennato, non lascia un attimo di respiro alla Lazio che non riesce a costruire il proprio gioco e subisce sistematicamente i raddoppio finendo per perdere il pallone.

25' - Bel break di Luiz Felipe che si fa cinquanta metri e poi cambia gioco per Felipe Anderson che viene chiuso.

24' - Altra palla persa dalle aquile e cross sul secondo palo per Rafael Leao che sorprende Marusic, ma il colpo di testa del rossonero finisce sul fondo

23' - Il Milan aumenta i giri di nuovi, bella azione da sinistra a destra con Rebic che libera Calabria, la sua conclusione finisce sul fondo.

20' - Splendida chiusura di Luiz Felipe che in scivolata ferma il lanciatissimo Theo Hernandez. Qualche problemino per il francese, ma intervento pulito e palla in fallo laterale.

19' - Tonali sembra essersi ripreso completamente dal problema al ginocchio.

17' - Ammonito Marusic per fallo su Theo Hernandez, una scelta che fa arrabbiare Sarri che va a colloquio con Sarri. Sembrava una spallata quella del montenegrino, mentre il direttore di gara lo ha interpretato come un fallo tattico

16' - Finalmente Lazio! Hysaj sale sulla sinistra e disegna un cross per Milinkovic Savic che sale in cielo e prova un pallonetto di testa a Maignan che sembrava un po' fuori dai pali, ma il portiere con un colpo di reni riesce a bloccare la sfera e fa ripartire i suoi.

15' - Ancora Milan con Rafael Leao che carica il destro dalla distanza, ma ancora una volta la precisione lascia a desiderare. Lazio che fatica in fase di costruzione con Luis Alberto che ancora non sembra entrato in partita e Immobile per ora ben controllato da Tomori e Romagnoli.

13' - Problemi per Tonali dopo un contrasto con Pedro. L'ex Brescia si sta facendo controllare dai medici, Bennacer si scalda

11' - Cross di Calabria, allontana la difesa della Lazio

10' - Dopo la partenza bruciante dei meneghini, Lazio che sembra aver preso un po' le misure al Milan che continua a essere più attivo.

8' - Scontro aereo tra Romagnoli e Immobile, i due restano a terra qualche secondo ma non sembrano esserci problemi per nessuno.

7' - Lazio ancora in affanno, Luis Alberto perde un contrasto fisico e Theo Hernandez prova la conclusione mancina dai venti metri, palla lontanissima dai pali di Reina

6' - Clamoroso errore di Marusic che rilancia il Milan, il tocco di prima di Rafael Leao per Rebic prende il croato in controtempo e la Lazio riconquista il possesso

5' - Lazio troppo imprecisa in fase di costruzione e Milan che ha risposto mettendo il fisico. I rossoneri sono partiti meglio, Pedro prova a mettere ordine richiamando i compagni di squadra.

4' - Ancora il Milan che è partito meglio ai nastri di partenza con Rafael Leao che va via a Felipe Anderson e disegna il cross per Tomori che impatta male di testa, palla altissima

2' - Primo squillo del Milan con Luiz Felipe che stende Kessie sulla sinistra e concede una punizione ai padroni di casa. Sul calcio piazzato, palla in area biancoceleste che arriva a Romagnoli che prova il mancino, Reina blocca sicuro.

1' - Inizia il match. Primo pallone per la Lazio che gioca in maglia celeste e pantaloncini bianchi. Il Milan risponde in completo rossonero con pantaloncini scuri.

PRIMO TEMPO

Ore 17:57 - Entra la Lazio seguita dal Milan, ora inno della Serie A e poi spazio al calcio giocato.

Buonasera amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it da Antoniomaria Pietoso e benvenuti alla diretta scritta del match tra Milan e Lazio, valido per la prima giornata di Serie A. Dopo la sosta per le nazionali, subito un big match per i ragazzi di Maurizio Sarri che dovranno vedersela con la formazione dell'ex Pioli. Le due squadre sono appaiate a quota sei e possono sfruttare i passi falsi di Juventus e Atalanta per allungare in classsifica. Un match emozionante e che si preannuncia spettacolare per la qualità dei calciatori in campo. Fischio d'inizio alle 18:00!