Europa League, ecco il programma del primo turno preliminare

Campionati terminati ma molto presto sarà già tempo di preliminari di Europa League. Il primo turno infatti andrà in scena il 27 giugno (andata) e il 4 luglio (ritorno). Oggi a Nyon è andato in scena il sorteggio delle 7 gare in programma. Le vincenti approderanno al turno successivo (11 e 18 luglio), che precederà quella in cui entrerà in scena anche la Roma (25 luglio e 1 agosto).



Ecco il programma completo

Progrès (Lussemburgo) - Cardiff MU (Galles)

La Fiorita (San Marino) - Engordany (Andorra)

Sant Julià (Andorra) - Europa (Gibilterra)

Ballymena (Irlanda del Nord) - NSÍ (Far Oer)

Prishtina (Kosovo) - St Joseph's (Gibilterra)

Tre Fiori (San Marino) - KÍ Klaksvík (Far Oer)

Barry Town (Galles) - Cliftonville (Irlanda del Nord)

Pubblicato il giorno 11 giugno alle ore 18.50