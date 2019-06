Lazio, offerta dell'Atletico Madrid per Correa: Lotito dice no

Chiuso il discorso allenatore con il rinnovo di Simone Inzaghi e respinte le avances del Milan per Igli Tare, in casa Lazio è arrivato il momento di progettare il mercato estivo. Ma se le ultime stagioni hanno acceso i riflettori su tecnico e direttore sportivo lo stesso è accaduto con i migliori giocatori della rosa biancoceleste. Come riporta l’edizione odierna de ‘Il Tempo’, tra questi c’è il Tucu Correa che con le sue prestazioni ha catturato l’interesse di top club come l’Atletico Madrid. Gli spagnoli, tramite il procuratore dell’argentino, hanno fatto arrivare dalle parti di Formello anche un’offerta tra i 40 e i 60 milioni di euro. Rispedita al mittente dalla Lazio che, preso atto della grande stima del ‘Cholo’ Simeone, ritiene però al momento incedibile il suo numero undici. Milinkovic, in caso d’offerta irrinunciabile, può essere infatti l’unica eccezione eccellente.

