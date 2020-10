FORMELLO - Lazio, Pereira e Muriqi in gruppo: doppietta per il kosovaro

FORMELLO - Primo allenamento settimanale, prima seduta in gruppo per Andreas Pereira e Vedat Muriqi. Simone Inzaghi ha perso i nazionali e i nuovi infortunati, ma da oggi pomeriggio può contare sui due neoacquisti. Entrambi hanno completato la sgambata e partecipato alla sfida finale a campo ridotto: due gol per l’attaccante kosovaro, un bel destro vincente da fuori anche per il centrocampista ex Manchester. Hanno cominciato a farsi apprezzare a Formello. Rosa ristretta nel centro sportivo, con Luis Alberto che rimane a riposo così come i calciatori usciti acciaccati dalla gara con l’Inter. Marusic non è partito con il Montenegro, recupererà a Roma dalla distorsione alla caviglia, Radu è ai box e verrà reinserito nella lista consegnata in Lega una volta arrivato in fondo al protocollo riabilitativo. Circa un mese di stop previsto, ha riportato uno stiramento muscolare domenica pomeriggio. Aveva giocato a denti stretti, il rischio si è rivelato eccessivo. Il primo rientro dall’infermeria dovrebbe essere quello di Luiz Felipe, che nell’ultima settimana ha effettuato un lavoro differenziato anche con il pallone. Hoedt attende di svolgere le visite mediche e di aggregarsi, nel frattempo sono stati aggiunti i baby di movimento Franco, Novella e Adeagbo (più il portiere Furlanetto). La ripresa è fissata per domani pomeriggio (ore 15.30), si andrà avanti con un allenamento al giorno fino a sabato.

Pubblicato il 7 ottobre