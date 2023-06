Calciomercato Lazio | Tutto passa da Luis Alberto e Milinkovic: la situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Luis Alberto e Milinkovic, da loro due passa il gioco della Lazio. Nell'estate del ritorno dei biancocelesti in Champions League dal Sergente e dal Mago passa anche una bella fetta del calciomercato: il presidente Lotito dovrà definire il destino dei suoi due gioielli per la costruzione del nuovo centrocampo. La doppia cessione da un lato aprirebbe le porte alla rivoluzione del reparto, dall'altro porterebbe in cassa un tesoretto da reinvestire immediatamente.

Milinkovic, il nodo scadenza

Il caso Milinkovic è legato alla scadenza del contratto fissata il 30 giugno 2024. Se la Lazio ha spesso fatto trapelare la voglia di rinnovo, dal giocatore non è mai arrivata un'apertura. Il Sergente è nel mirino della Juventus, che ha presentato un'offerta da 25 milioni più bonus, e potrebbe entrare nei pensieri dell'Inter. Secondo quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei il presidente biancoceleste chiede 40 milioni per il serbo, potrebbe accontentarsi di 35, ma al momento non vuole scendere sotto questa cifra o accettare contropartite.

Luis Alberto e l'offerta dall'Arabia

Luis Alberto ha ricevuto a fine aprile una mega offerta da un club arabo. Sempre secondo la rassegna stampa di Radiosei la proposta è arrivata a fine aprile: 6 o 7 milioni per 5 anni al calciatore e 15 milioni per il cartellino. Lotito ha rifiutato, il calciatore ora vuole capire come verrà gestita la questione rinnovo. Al momento lo spagnolo guadagna, tra netto e bonus, poco più di 3,5 milioni a stagione e vorrebbe superare i 4. Il presidente biancoceleste e i procuratori del Mago si sono incontrati la scorsa settimana, sono previsti altri contatti nei prossimi giorni.

Pubblicato il 12/06