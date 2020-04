Formula 1, Immobile: "Più teso oggi che per un rigore? Segnare dal dischetto mi viene facile"

Dopo la doppia gara di qualche giorno fa, Ciro Immobile è tornato a cimentarsi con la Formula 1 virtuale. Accanto ai grandi dello sport di cui il bomber della Lazio è appassionato, l'attaccante è andato leggermente meglio nel GP di Cina. L'attaccante, partito tredicesimo a bordo della sua AlphaTauri, ha chiuso in diciassettesima posizione, mentre il podio è stato occupato rispettivamente da Leclerc, Albon e Vandoorne. Al termine della gara, il commento a caldo di Ciro ai microfoni di Sky Sport: “Più tensione oggi che per un rigore? Il rigore mi viene più semplice, è il mio lavoro (ride, ndr). Oggi meglio, peccato per la partenza, qualcuno mi ha sbattuto fuori. Ho perso tutto, anche un po’ di fiducia. Avevo un buon ritmo. L’emozione è sempre quella, mi sono divertito. Vi faccio i complimenti per aver organizzato questo. Abbiamo fatto passare qualche ora piacevole alla gente, soprattutto in questo momento complicato”.

'Uno scatto per il Covid', Acerbi a sostegno dell'iniziativa dei fotografi romani - FT

Coronavirus, l'analisi del bollettino quotidiano del 19 aprile

TORNA ALLA HOMEPAGE

Pubblicato il 19-04 alle 20.25