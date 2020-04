'Uno scatto per il Covid', Acerbi a sostegno dell'iniziativa dei fotografi romani - FT

Francesco Acerbi, tra i più attivi sui social in questo periodo di quarantena, ha pubblicizzato su Instagram l'iniziativa dei fotografi romani, scesi in campo per l'emergenza Covid 19 a sostegno dell'ospedale Spallanzani di Roma. Coloro che parteciperanno a 'Uno scatto per il Covid' dovranno visitare il sito fotografisportiviroma.it, scegliere la propria foto preferita e fare la donazione. Di seguito il post con tutte le info pubblicato dal difensore della Lazio:

