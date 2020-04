Meghni: "Ero un talento, avrei dovuto lavorare più sulla velocità"

Mourad Meghni, in un'intervista riportata da goal.com, ha ripercorso la sua carriera, soffermandosi sulla sua esperienza in Italia, prima tra le fila del Bologna e poi in quelle della Lazio. Arrivato nelle giovanili rossoblù nel 2000, il francese mostrò tutto il proprio talento, al punto da essere paragonato a Daniele De Rossi, come ha spiegato l'ex centrocampista: "A quel tempo, a livello giovanile, tutti parlavano solo di me e di Daniele De Rossi". Poi, qualche rammarico per non aver continuato a giocare sui livelli a cui tutti pensavano potesse confermarsi: "Ero un talento, avrei dovuto lavorare più sulla velocità".

