La Lazio in forcing su Lazzari: è sfida con la Fiorentina

La Lazio spinge a destra, obiettivo Manuel Lazzari. L’esterno della Spal è il giocatore indicato da Inzaghi per rinforzare l’out che spesso in questa stagione è stato considerato il tallone d’Achille biancoceleste. Corsa, resistenza, buona qualità. Lazzari piace a tutti a Formello. I rapporti con la società estense sono ottimi, l’affare Murgia lo conferma. E proprio il centrocampista, classe 1996, potrebbe essere la chiave di volta di una trattativa che sta conoscendo una fase importante. La Lazio vuole anticipare la concorrenza che si chiama Fiorentina. Pradè si è fiondato sul giocatore una volta capito che la Lazio stava avanzando a passi decisi verso la fumata bianca. La Spal chiede 15 milioni e la Lazio può abbassare la richiesta inserendo Murgia nell'operazione e concedendo il diritto di riscatto agli emiliani. Lotito e Tare valutano il ragazzo cresciuto a Formello almeno 5 milioni e per questo non vorrebbero spendere più di 10 milioni cash. Sono fasi intense, la Lazio vuole chiudere ed evitare aste. L'intesa con la Spal non è lontana. L'intenzione è regalare a a Inzaghi il rinforzo tanto desiderato a destra.

pubblicato il 20/06 alle ore 21:31