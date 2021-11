Lazio, Immobile ringrazia: "L'amore che mi date mi rende fiero" - FOTO

"Non trovo le parole per farvi capire l’emozione che ho provato. L’amore che mi avete dimostrato mi rende fiero perché significa che oltre ai gol ho lasciato qualcosa dentro ad ognuno di noi. Grazie davvero". Con questo messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale Immobile ringrazia i tifosi della Lazio e specialmente la Curva Nord per l'omaggio prima della sfida contro la Juve. Una gigantografia e la scritta "Benvenuto nella storia", lo stadio ha portato in trionfo il più grande marcatore nella storia della società, scatenando le lacrime di Ciro, che non poteva non rispondere.

