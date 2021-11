Scenografia Immobile, Jessica commossa in tribuna: “Piango” - FOTO

"Benvenuto nella storia". Questo il messaggio della Curva Nord per Ciro Immobile. La tifoseria biancocelste ha omaggiato il marcatore più prolifico della storia del club con una splendida scenografia a pochi minuti dal fischio d'inizio di Lazio-Juventus. Grande emozione per il bomber di Sarri durante la premiazione e anche per sua moglie Jessica che, direttamente dalla tribuna, ha pubblicato una foto della Curva aggiungendo: "Piango".