Lazio – Sassuolo, Lazzari: “Contento per la vittoria. Gol? Reina mi aveva detto…”

Pubblicato il 2/04

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si è concluso il match all’Olimpico tra Lazio e Sassuolo. I biancocelesti hanno battuto gli emiliani 2 a 1 grazie alle reti di Lazzari e Milinkovic, portando a casa punti importantissimi per la corsa verso l’Europa. Ai microfoni di Lazio Style Radio, per commentare la vittoria, è intervenuto Manuel Lazzari: “Stavo scherzavo prima col mister, gli ho detto che nemmeno da quinto ho fatto mai tre gol in campionato e quest'anno li ho già fatti e mancano ancora sette partite. Sono contentissimo soprattutto per la vittoria, dovevamo rialzarci dopo il brutto derby disputato. Abbiamo fatto una grande partita e siamo felicissimi. Mancano 7 partite e sappiamo che dobbiamo centrare l’obiettivo dell’Europa e sappiamo che sono tutte finali, abbiamo iniziato col piede giusto e adesso dobbiamo avere continuità fino alla fine. Ruolo? Io non ho nessun dubbio, è normale che passare dopo sette otto anni da quinto a terzino soprattutto nella difesa di mister Sarri che è veramente difficile, ci voleva tempo ed è normale che facessi degli errori. Io ci sto mettendo il massimo in ogni allenamento e in ogni partita quando gioco, devo continuare così. Io mi sento a tutti gli effetti un terzino"

GARA – “Abbiamo giocato contro una squadra che nelle ultime due partite ha fatto 8 gol, sapevamo il loro valore. Oggi però eravamo in una giornata incredibile, abbiamo fatto tanto possesso palla con tante occasioni da rete. Una vittoria assolutamente meritata, dobbiamo evitare di avere questi blackout come nel derby e dobbiamo continuare ripartendo da oggi. Gol? Lo dedico alla mia ragazza”

SOSTA – “Queste due settimane dopo il derby sono state veramente pesanti perché sapevamo di aver fatto una brutta figura, sono state lunghe soprattutto la prima in cui eravamo in pochi ad allenarci perchè tanti erano in nazionale. Abbiamo lavorato a testa bassa, sapevamo che dovevamo reagire e oggi lo abbiamo dimostrato"

GENOA – “Domenica mi aspetto una gara complicata perché da quando hanno cambiato allenatore è vero che fanno pochi gol ma ne subiscono meno. Vengono da tanti pareggi e sono in lotta per la salvezza e quindi daranno il cento per cento nel loro stadio. Sappiamo che dobbiamo prepararci al meglio questa settimana, continuando sulla strada di oggi"

Il terzino italiano ha commentato la vittoria anche a Dazn: "Sono felicissimo per il gol, quest'anno sono stato sfortunato dal punto di vista fisico, ho avuto alcuni problemi; anche il passaggio alla difesa a 4 mi ha impegnato molto, soprattutto dopo 7 anni da esterno di centrocampo. Adattarsi alla difesa di mister Sarri impegna molto, io ho lavorato tanto e sono contento dei frutti. Sono un terzino molto di spinta, mi piace attaccare ma devo migliorare in fase difensiva e sto lavorando duramente ogni settimana. Seguire bene la linea è un compito che richiede tanta concentrazione. Esultanza? Siamo un grande gruppo di amici, cercavo Reina che prima della partita mi aveva detto che avrei fatto gol. Lo dedico alla mia ragazza che tornava allo stadio dopo tanto tempo".