Luiz Felipe e Correa, l'abbraccio fa il giro del mondo. Ma c'è chi lo condanna...

LUIZ FELIPE-CORREA, SIPARIETTO MONDIALE - Al triplice fischio di Irrati Luiz Felipe ha Correa lì vicino, Patric gli fa segno di andare, lui va e lo abbraccia, sorprendendo il Tucu da dietro. Gli salta addosso per festeggiare con il suo ex compagno, ma ancora oggi amico fraterno, il 3-1 della Lazio sull'Inter. L'argentino sbraccia e si libera del brasiliano, l'arbitro vede tutto e punisce il laziale con il rosso: gesto antisportivo. Questa scena in poco tempo fa il giro del mondo e sul web esplode la "Luiz Felipe mania". C'è chi ironizza, chi invece giustifica l'affetto quasi irrazionale del centrale biancoceleste, completamente stordito dall'adrenalina del match e felice di scherzare con il suo amico. Luiz Felipe sulla schiena di Correa è ovunque in Rete, non fa differenza se Bosnia, Spagna, Inghilterra o Africa, quel frame è già virale. C'è anche chi condanna l'ex Salernitana, come la Gazzetta dello Sport che in pagella assegna al difensore di Sarri un 4 descrivendo il gesto "ignorante". Ingiusto, visto che la prestazione di Luiz è perfetta, un muro. Il rosso arriva a partita finita e non compromette tutto. Le lacrime poi, così sincere, lo scagionano: quell'abbraccio non vuole essere antisportivo, è solo previsto dal manuale dell'amicizia.

Pubblicato il 17/10 alle ore 9:30

Lazio - Inter, Luiz Felipe chiarisce: "Il mio un atto innocente, non volevo essere irrispettoso. Forse..."

Lazio, Cataldi a Luiz Felipe: “Non devi chiedere scusa a nessuno”

