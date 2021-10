Lazio, Cataldi a Luiz Felipe: “Non devi chiedere scusa a nessuno”

Espulso per atteggiamento antisportivo. Questo il provvedimento del direttore di gara nei confronti di Luiz Felipe, per aver abbracciato ironicamente il suo amico e compagno Correa. Fiumi di lacrime, incomprensioni, due amici dinanzi ad un bivio e ancora un pianto incessante che non sembra calmarsi. Dopo qualche ora dalla fine del match, è arrivato con un post, un lungo messaggio di Luiz Felipe per chiedere "scusa" al suo migliore amico. Ad intervenire in suo supporto oltre i tifosi, sono anche i compagni di squadra. In particolare Danilo Cataldi che sotto la foto ha commentato così: "Sei un ragazzo d'oro... tutti sanno come sei. Avrete modo di chiarire. Ma non ti devi scusare con nessuno. Forza Papi". Gesto che sta a significare quanto la squadra gli sia vicino anche nei momenti di sconforto. Invece, nonostante il messaggio di scuse, non è arrivata (ancora) alcuna risposta da parte del Tucu. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, sembrerebbe che l'argentino si sia rifiutato di parlare al telefono. Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore...